Escuchá el hit acá: «Do it again», la canción oficial del Mundial Femenino 2023

La previa al Copa del Mundo 2023 que reunirá a las grandes figuras del fútbol femenino en Australia y Nueva Zelanda ya se vive a todo ritmo. Ayer, máxima entidad del fútbol (FIFA), reveló que «Do It Again» de BENEE y Mallrat será la canción que sonará durante todo el evento. Las curiosidades del hit.

Mediante un comunicado, desde FIFA destacaron que la canción interpretada por la neozelandesa BENEE y la australiana Mallrat «refleja el empoderamiento y la unidad que caracteriza al Mundial femenino» y acompañará a quienes participen de la competición.

