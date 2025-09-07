Estalló un jugador de la Selección Argentina: «Pienso que estoy infravalorado»

La Selección Argentina volvió a dar cátedra en el Monumental el jueves pasado cuando goleó por 3-0 a Venezuela y ahora ya piensa en el duelo de este martes ante Ecuador en Guayaquil. Pero más allá del gran presente futbolístico, un referente rompió el silencio y confesó su enojo.

Cuando Argentina le ganaba 1-0 a la Vinotinto, apareció Lautaro Martínez para firmar el segundo tanto que comenzó a sellar el triunfo. Su participación lo puso nuevamente en el centro de la atención luego de que había perdido terreno en la consideración de Lionel Scaloni.

Lo cierto es que el goleador del Inter es uno de los delanteros más importantes del fútbol europeo, y a eso hizo referencia en una entrevista reciente con France Football. «Estar entre los 30 candidatos ya es una recompensa, pero sueño con ganar el Balón de Oro«, comenzó el Toro, pero no se quedó ahí.

«A veces pienso que estoy infravalorado, pero a los 28 años estoy muy contento con mi carrera porque siempre he progresado«, planteó Lautaro sin filtro.

El festejo de Lautaro Martínez tras su gol a Venezuela. Foto: FBaires.

El deseo de Lautaro Martínez en su carrera

«Aspiro a ser más reconocido. Sin duda, estoy entre los cinco mejores delanteros del mundo por lo que he hecho en los últimos años. Será difícil superar el séptimo puesto en el Balón de Oro de 2025″, planteó en referencia al galardón que está a punto de entregarse.

En ese sentido, volvió a remarcar que «esperaba terminar más arriba en la clasificación el año pasado después de la temporada que hice entre la Serie A y la Copa América, pero respeto a los jueces».

Y cerró de una forma contundente: «No sé si Messi tenía razón al decir que lo merecía más que Rodri, pero para mí los premios individuales son importantes porque, si llegan, significa que el equipo lo ha hecho bien, lo cual siempre está por encima de lo individual”.