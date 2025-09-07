Boca no se retira del mercado: la oferta que llegó desde Europa por un mediocampista

Mientras Boca espera volver a contar con Miguel Ángel Russo luego de su internación, a la dirigencia le llegó una nueva oferta por un jugador que ya mostró sus intenciones de emigrar en el último mercado de pases.

Se trata de Kevin Zenón, quien ya fue seguido de cerca por Olympiacos de Grecia y llegó una oferta de siete millones de dólares por el 80% del pase a las oficinas del Xeneize. Ahora, el CSKA de Moscú mostró su interés por el ex Unión.

Luego de la propuesta desde Grecia, Zenón le pidió a la dirigencia que escuchará las ofertasen busca de emigrar a Europa. Esa actitud no cayó de la mejor manera en la dirigencia y con el paso de los partidos, el volante empezó a perder terreno en la consideración del entrenador.

Kevin Zenón es buscado por el CSKA de Moscú.

Las últimas veces que tuvo participación fue ante Argentinos, cuando jugó media hora en el primer partido y luego sumó apenas ocho minutos frente a Unión y el cuarto de hora ante Huracán, en la fecha 3 del torneo Clausura.

Mientras que por Copa Argentina, solo disputó cinco minutos en la eliminación ante Atlético Tucumán y las últimas titularidades fueron en los tres partidos del Mundial de Clubes ante Benfica, Bayern Munich y Auckland City.

Desde Rusia buscan a Kevin Zenón

En este contexto, a las oficinas del Xeneize llegó una oferta del CSKA Moscú y si bien no se conocieron cifras, sí se supo como la de Olympiacos fue rechazada por la dirigencia.

A principio de año, Boca ya había rechazado una oferta del Porto de 10 millones de dólares por la totalidad del pase. La intención del conjunto azul y oro es negociarlo por una cifra 15 millones de dólares como mínimo.

Cabe recordar que el volante llegó desde Unión a cambio de tres millones de dólares y el vínculo es hasta fines de 2028 pero los mercados en Europa se cierran y las próximas horas serán decisivas para que se defina su futuro.