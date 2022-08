Extorsión, intento de secuestro y brujería: el caso de Paul Pogba que alerta a Francia

La estrella de la selección de Francia, Paul Pogba, denunció en las últimas horas «amenazas» e «intentos de extorsión en banda organizada» en su contra, en un comunicado firmado por abogados del jugador y de su agente. Entre los denunciados se encuentra Mathias Pogba, hermano de Paul, quien acusó al volante de la Juventus de querer hechizar a Kylian Mbappé.

El vigente campeón del mundo reaccionó días después de la difusión en las redes sociales de un video en el que su hermano mayor, Mathias Pogba, de 32 años, prometió «grandes revelaciones» sobre su hermano de 29 años.

«Las declaraciones recientes de Mathias Pogba en las redes sociales no son desgraciadamente una sorpresa. Se añaden a amenazas e intentos de extorsión en banda organizada contra Paul Pogba», explicaron en un comunicado los abogados del volante internacional francés, de Yeo Moriba (la madre de Mathias y de Paul Pogba) y de la agente del futbolista, Rafaela Pimenta.

«Las autoridades competentes en Italia y en Francia están al tanto desde hace un mes y no habrá más comentarios sobre la investigación en curso», precisaron en el texto.

Una investigación fue abierta en Francia y confiada a los servicios de la Dirección central de la policía judicial (DCPJ).

En un video difundido en las redes sociales en cuatro lenguas (francés, italiano, inglés y español), Mathias Pogba, también futbolista profesional, anunció el sábado «grandes revelaciones sobre su hermano Paul Pogba y su agente Rafaela Pimenta», que acaba de ponerse al frente de la sociedad del recientemente fallecido Mino Raiola.

El hermano de Paul Pogba, ante la cámara, afirma que «el mundo del fútbol necesita saber algunas cosas para decidir con conocimiento de causa si Paul Pogba merece realmente la admiración, el respeto, su lugar en la selección francesa, si es una persona digna de confianza».

Salut à tous, je viens de rejoindre Twitter car j’ai soudainement eu envie de m’exprimer et prochainement je crois que je vais bien me lâcher ! Alors suivez moi et tenez-vous prêt !

👇🏿 La vidéo complète est sur insta

@mathiaspogbaofficial pic.twitter.com/femvMRN7PQ