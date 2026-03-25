Fabián Enríquez, nuevo DT de Cipolletti: «Tenemos un plantel de mucha categoría»

En unas semanas movidas y con noticias inesperadas, Cipolletti debutará como local en el Federal A 2026 el domingo contra San Martín de Mendoza en lo que también será el comienzo del ciclo de Fabían Enríquez como entrenador principal.

El chaqueño fue ayudante de campo de Daniel Cravero la temporada pasada. En el comienzo de este año volvió a trabajar a su provincia pero el club lo llamó nuevamente ante el alejamiento obligado del Chango por problemas de salud.

El otro ayudante de Cravero, Alejandro Barbona, dirigió como interino en el debut del Albinegro con Atenas de Río Cuarto el último viernes, con derrota 3 a 1.

El fin de semana, la dirigencia de Cipo confirmó a Enríquez como nuevo DT en señal de continuidad al proyecto de Cravero luego de un buen 2025.

(Foto: Cecilia Maletti)

«48 horas después de que nos enteramos lo de Daniel tuve una reunión con miembros de la Comisión Directiva. Fuimos charlando y acomodando algunas cuestiones y en la última semana ya lo teníamos casi cerrado«, relató Enríquez en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Conocía de antes a casi el 80% del plantel. Tenemos buenos jugadores, un plantel de mucha categoría. Tendremos que ensamblar el trabajo, la idea y la forma que queremos para que Cipolletti pueda competir de buena manera. Queremos armar un buen equipo, que los hinchas puedan ver ese esfuerzo y nos ayuden a afrontar un año muy importante para el club por su centenario», destacó el DT.

Sobre su manera de trabajar, Enríquez afirmó: «Trabajé más de 15 años con Daniel, tenemos una metodología de trabajo muy parecida. La Comisión Directiva buscó la continuidad de ese proceso. La idea es tener un equipo combativo y con una idea de juego. A veces podés plasmarlo y a veces no, pero sin perder la forma de lo que se trabaja día a día».

Sobre el rendimiento del equipo con Atenas, analizó: «Estuve en la cancha, trataremos de ser más organizados y corregir los errores. También aprovechar más la pelota parada. Seguro iremos de menor a mayor, el año pasado también arrancamos así».

Algo que caracterizó al ciclo de Cravero fue el hecho de darle lugar a los juveniles. «Los vi muy bien a los chicos, como (Valentín) Flores, Benja García, (Maximiliano) Ramos. Fue muy acertado lo que hicieron Germán (Alecha) y Bruno (Gorer) de armar un selectivo que trabaje a la par nuestra. Eso va a elevar mucho a los que tienen proyección. Pondremos al que mejor está», señaló.

(Foto: Cecilia Maletti)

«Es una linda oportunidad para mí, sabía que en algún momento la iba a tener peor quizás se aceleraron los tiempos. Con muchas ganas y mucha humildad, somos un cuerpo técnico que le gusta trabajar mucho y de manera seria. Que los hinchas se queden tranquilos que vamos a dar el 100%», concluyó.

Cipolletti recibirá a San Martín de Mendoza el próximo domingo desde las 15:30 en La Visera de Cemento donde no juega por el Federal A desde el 11 de octubre pasado.



