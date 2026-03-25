La programación del Federal A: Rincón y Sol de Mayo van el sábado, Cipolletti el domingo

Rincón debuta en el Federal A contra FADEP en Mendoza. (Foto: Prensa Deportivo Rincón)

El próximo fin de semana se jugará la segunda fecha del Federal A y hoy se confirmaron los horarios y árbitros, con algunos adelantos.

En su debut en el torneo, Deportivo Rincón visitará a FADEP en Mendoza por la Zona 3. Será el sábado a las 11 de la mañana con arbitraje del tucumano Nelson Bejas.

El León tuvo libre en la primera fecha por su partido de Copa Argentina contra San Lorenzo en el que perdió 5 a 0 en un duelo sin equivalencias.

Más allá de la dura derrota, el rival no es medida para lo que afrontará en el Federal A y el plantel trabajó en cambiar rápidamente el chip.

Por la Zona 4, Sol de Mayo también jugará el sábado, a las 19 horas contra Santamarina en Tandil con el córdobes Jonathan Correa como juez principal.

El Albiceleste igualó 1 a 1 con Germinal en Viedma en su debut. El equipo de Diego Galván masticó bronca porque le empataron en la última jugada.

El domingo será el turno del debut como local de Cipolletti. Será contra San Martín de Mendoza en La Visera de Cemento desde las 15:30 con Kevin Bustos de Coronel Dorrego como árbitro.

Con el estreno de Fabián Enríquez como DT principal, el Albinegro buscará la recuperación tras la derrota 3 a 1 con Atenas en Río Cuarto.

La programación de la fecha 2 del Federal A

ZONA 3

Sábado 28

FADEP MZA MENDOZA DEP RINCON NEUQUEN 28/03/2026 11:00 BEJAS * NELSON MATIAS TUCUMÁN PONCE * JOSÉ DANIEL TUCUMÁN MARTO * AGUSTÍN TUCUMÁN BALLESTERO * RODRIGO TUCUMÁN

J .U. UNIVERSITARIO SAN LUIS HURACAN L.HERAS MENDOZA 28/03/2026 16:30 SOSA ABRILE * LEANDRO ANDRES PASCANAS GONZALEZ * MATIAS JAVIER SAN FRANCISCO GONZALEZ * MARCELO GABRIEL SAN JUAN GOMEZ * SIREROL MAURO SAN JUAN

Domingo 29

CIPOLLETTI CIPOLLETTI AT. C. SAN MARTIN MENDOZA 29/03/2026 15:30 BUSTOS * KEVIN NICOLAS CNEL DORREGO ZONCO * FELIPE CNEL DORREGO ALVAREZ * DIEGO MAXIMILIANO TRELEW GATICA * LEANDRO NEUQUEN

ARGENTINO P PASCANAS AT. COSTA BRAVA GENERAL PICO 29/03/2026 16:00 ETEM * JORGE DAVID MENDOZA FLEITAS * HUGO ROSARIO ARAYA * UVAB ADRIEL MENDOZA FERNANDEZ * MATIAS MENDOZA

ZONA 4

Sábado 28

SANTAMARINA TANDIL SOL DE MAYO VIEDMA 28/03/2026 19:00 CORREA * JONATHAN DANIEL CÓRDOBA POMPEI * VALENTIN OLAVARRÍA LEGUIZAMON DEBORA SAN VICENTE BA MORENO * NICOLÁS DARIO OLAVARRÍA

Domingo 29

GERMINAL TRELEW KIMBERLEY MDQ MAR DEL PLATA 29/03/2026 15:00 MARCOS * FERNANDO OMAR BAHÍA BLANCA BUSTOS * EMILIANO NICOLAS RIO COLORADO VIOLA * DANILO ARIEL VIEDMA MORENO * RODRIGO VIEDMA

ALVARADO MAR DEL PLATA GUILLERMO BROWN TRELEW 29/03/2026 15:30 LIUZZI * MARCOS IGNACIO AYACUCHO NARDELLI * MARTIN DANIEL LUJÁN BONO * OSCAR ARIEL JUNÍN ILARI * DAIANA LUZ CHASCOMÚS

VILLA MITRE BAHÍA BLANCA CIRCULO DEPORTIVO MAR DEL PLATA 29/03/2026 16:00 NOVELLI * DIEGO SAUL TANDIL PALETTA * LAUTARO MANUEL TANDIL ZABALZA * FERNANDO TANDIL ALVEZ * FACUNDO HECTOR GRAL MADARIAGA