Facundo Crespo: «Mi mayor sueño es pelear algo con Cipolletti»

Facundo Crespo es un ejemplo de constancia y perseverancia en Cipolletti. Como ya ocurrió en otras temporadas, el arquero es uno de los puntos más altos del equipo en el Federal A.

Siempre con alguna atajada salvadora bajo la manga, el neuquino se volvió uno de los referentes del plantel y también fue capitán en la ausencia de Manolo Berra.

El último domingo fue determinante en el empate a 1 a 1 con Olimpo en Bahía. Se lució con algunas tapadas notables para evitar la derrota ante un rival que siempre es candidato.

Cipo se puso al frente con un gol de cabeza de Berra pero los bahienses lo igualaron y estuvieron cerca de ganarlo. “Cuando empezás ganando un partido siempre estás a la expectativa de que salga todo a favor y de quedarte con los tres puntos, pero fue un partido complicado. Ellos juegan bien, por suerte nos pudimos traer un punto”, analizó Crespo en diálogo con “Subite al Podio” por RN Radio.

El Albinegro marcó condiciones en el primer tramo del partido pero no pudo sostener el dominio y sufrió.

“Ellos avanzaron un poco en todas sus líneas y creo que por eso se vio un segundo tiempo así. Sabemos que hay momentos donde podemos dominar y otros que no. Lo importante es que el equipo está sólido y que hace cuatro partidos que no conocemos la derrota”, expresó el arquero.

El neuquino estuvo muy cerca de atajarla en el gol de Olimpo, en un cabezazo que pegó en palo y terminó adentro tras el rebote. “Me pasó muy cerca de los dedos, no pude alcanzar a tocarla. Una lástima porque si la rozaba capaz pegaba en el palo y salía”, lamentó.

Los dirigidos por Gustavo Noto empataron de visitantes con los dos primeros (Germinal y Olimpo) pero dejaron muchos puntos en La Visera donde ganaron dos, empataron dos y perdieron uno.

“Hicimos muy buenos partidos contra los de arriba, con Germinal se nos escapó al final, lo teníamos prácticamente ganado. Estamos respondiendo pero tenemos que reafirmalo el domingo”, aseguró.

El Albinegro tiene por delante dos partidos seguidos en su cancha contra Sansinena y Deportivo Rincón. “El torneo es muy parejo, ningún equipo es imbatible. Tenemos que trabajar para sacar estos 6 puntos de locales. Fueron partidos duros ante ellos pero ahora nos agarra diferente.

Ante la ausencia de Manolo Berra por lesión en fechas pasadas, Crespo fue el capitán del equipo.

“Ya me había tocado en otros procesos ser segundo o tercer capitán. Me pone contento, es un orgullo. Sabíamos que Manolo iba a volver rápido, solo tenía que cuidarla un tiempo”, comentó.

Sobre el gol de Berra y su relación con él, el arquero reveló que lo habían anticipado en la previa. “Estábamos en el almuerzo con él y con Damián Jara. Le dijimos que hacía rato que no metía un gol y que ese día nos podía salvar. Sabemos que tiene muy buen juego aéreo”, contó.

Acerca de su futuro, Crespo reconoció que “siempre está el anhelo” de jugar en otra categoría pero, a su vez, afirmó que le “encantaría pelear algo en Cipolletti” y que es su “mayor sueño”.

El arquero llegó al club en 2018 y le tocó reemplazar a un peso pesado como Matías Alasia. En varios campeonatos llegaron otros en su puesto pero, tarde o temprano, se ganó la titularidad y casi siempre fue figura.

“Me ha costado mucho llegar hasta acá, fue un proceso con distintos técnicos que a veces traen sus jugadores. Todo lo que logré fue a base de trabajo y creo que es merecido, es un premio a ese esfuerzo”, indicó. Pasan los años, pasan los jugadores, pero el arco de Cipo tiene dueño hace rato con Facundo Crespo bajo los palos.

Escuchá a Facundo Crespo en «Subite al Podio» en RN Radio