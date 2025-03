Falcioni criticó a Riquelme y dio a entender que le fue mejor sin él en la cancha

La relación entre Julio César Falcioni y Juan Román Riquelme no terminó bien cuando coincidieron en Boca y el entrenador reveló nuevos detalles sobre su trato con el ídolo y su ingerencia en el equipo.

El técnico fue crítico con el aporte del jugador en su etapa como DT del Xeneize y dio a entender que le fue mejor cuando él no estuvo en la cancha.

«Jugó casi toda esa Copa Libertadores. La Copa Argentina no tanto, y el campeonato que salimos campeones no tanto. Ganamos los dos, la Copa Argentina y el campeonato, las otras no las ganamos. A buen entendedor, pocas palabras», expresó Falcioni en el programa F90 de ESPN.

Al ser consultado por su pelea con Riquelme, aclaró: «Yo no me peleé con nadie. Tomé decisiones nada más. Cuando no te veía bien, no te ponía. Así de simple. Ponía a otro que veía mejor. A unos les gusta y a otros no».

«Ese equipo salió campeón invicto con 12 puntos de ventaja, entonces no estaba tan equivocado. Él estaba lesionado y no jugaba«, agregó sobre el título que logró en el Apertura 2011.

La Copa Libertadores 2012 y la decisión de Riquelme

El técnico evitó opinar sobre la decisión de Riquelme antes de final de la Copa Libertadores 2012 contra Corinthians cuando anunció que no seguiría en el club.

«Tengo códigos. Me lo guardo para mí. Cada uno sabe lo que pasó. No acostumbro hablar con los jugadores, ni antes ni después. Antes para decirle ‘vení a jugar a mi equipo’, después cada uno hace su vida», señaló.

De todas formas, reconoció que «hubo un montón de situaciones que no dejaron tener una noche en paz y tranquila, no fue normal para jugar una final de Copa Libertadores».

En ese sentido, también hizo referencia a la salida de Facundo Roncaglia. «Habíamos combinado que iba a jugar y el día anterior ya no concentró y no viajaba. Hubo una reunión de los muchachos en la previa del viaje pidiendo que Facundo viajara. No había sido decisión mía, había sido una decisión institucional, porque el jugador ya no pertenecía más al club», rememoró.