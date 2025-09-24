Federal A: se conocieron los árbitros y los horarios para la vuelta de cuartos de final

Rincón sale este jueves rumbo a San Francisco para el partido del domingo con Sportivo Belgrano. (Foto: Prensa Deportivo Rincón)

Este domingo se juegan los cruces de vuelta de cuartos de final del Federal A y hoy se confirmaron árbitros y horarios. Deportivo Rincón emprende este jueves a la tarde su viaje a San Francisco para su visita a Sportivo Belgrano.

El cruce será el domingo a las 15:30 en el estadio Juan Pablo Francia con el arbitraje del chaqueño Guillermo González, un juez que nunca dirigió al equipo neuquino.

El plantel del León tendrá más de 15 horas de viaje a la ciudad cordobesa donde intentará mantener la ventaja en el global tras el triunfo 2 a 1 como local.

La ventaja deportiva es para Sportivo Belgrano, que clasificó primero en la Zona Campeonato, por lo que el equipo neuquino quedará afuera con cualquier derrota.

El triunfo agónico en su cancha le permitió que le alcance con un empate para pasar a semifinales. Si el global termina igualado, avanzarán los cordobeses.

Rincón tuvo su mayoría de victorias en la temporada en condición de local y le costó sumar como visitante. En lo que va del campeonato, cosechó dos victorias, tres empates y ocho derrotas fuera de casa. En los últimos 10 encuentros no ganó ninguno con 7 perdidos y 3 igualados.

La victoria más reciente en la ruta fue el 20 de abril, 3-0 contra Germinal en Rawson. En la Zona Campeonato empató uno y perdió tres sin marcar goles. El León sabe que no será fácil evitar la caída en un escenario difícil que tendrá un gran marco de público.

Más allá de eso y de los números de visitante, nada le quita la ilusión y el 2-1 favorable de local fue el impulso que necesitaba para creer que es posible dar el golpe ante uno de los equipos más fuertes de la categoría.

Los otros tres duelos de vuelta de cuartos de final también se jugarán el domingo. Argentino de Monte Maíz (1) – Gimnasia de Chivilcoy (0) va a las 15, Bolívar (1) – San Martín de Formosa (0) a las 16 y Atlético Rafaela (0) – Olimpo (0) desde las 17:30.

La programación completa del Federal A

ARGENTINO P PASCANAS GIM Y ESGRIMA CH CHIVILCOY 28/09/2025 15:30 MANDUCA * MAXIMILIANO SANTA FE GONZALEZ * MARIANO RAMON SANTA FE MOYA * MAXIMILIANO SANTA FE SCIONTI * ALEJANDRO CASILDA

SP. BELGRANO SAN FRANCISCO DEP RINCON NEUQUEN 28/09/2025 15:30 GONZALEZ * GUILLERMO ADRIAN RESISTENCIA FLEITAS * HUGO ROSARIO DURE * MARIANA BEATRIZ RESISTENCIA LOPEZ * RODRIGO EDGARDO RESISTENCIA

CIUDAD DE BOLIVAR BOLIVAR SAN MARTIN F. FORMOSA 28/09/2025 16:00 LIUZZI * MARCOS IGNACIO AYACUCHO NARDELLI * MARTIN DANIEL LUJÁN ROLDAN * GONZALO ANIBAL SALTO DESTEFANO * PATRICIO JESUS SALADILLO

AT RAFAELA RAFAELA OLIMPO BAHÍA BLANCA 28/09/2025 17:30 SANDOVAL * JOSÉ DARÍO CONCORDIA CÓRDOBA * GUIDO CONCORDIA HERRERA * CRISTIAN ALCORTA CASTAÑOLA * LAUTARO NOGOYA