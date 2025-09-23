La Amistad cambió de técnico para el Regional Amateur: llegó Alfredo Tizza

En lo más alto de la Liga Confluencia pero con la mente puesta en el Regional Amateur, La Amistad cambió de entrenador y ya se incorporó Alfredo Tizza.

El DT mendocino debutó por el torneo local con un triunfo ante Cipolletti que le permitió mantener la ventaja de tres puntos con Atlético Regina.

El técnico reemplazó a Fernando Fernández que estuvo a cargo durante todo el año luego de la partida de Jorge Lencina que llegó a la final patagónica en el último Regional.

Tizza viene de dirigir a Esperanza de Rincón de los Sauces en Lifune. En Mendoza fue DT de Sport Club, Independiente de Calle Larga y Deportivo Argentino, los tres de San Rafael. También pasó por el fútbol de Perú.

«El objetivo es claro, hay que ganar la Liga y ascender al Federal A, el club baja ese mensaje. El Regional es un torneo duro pero estamos trabajando bien», señaló el técnico en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«La Amistad tiene una infraestructura igual o mejor que la de clubes del Federal A. Eso nos obliga a jugar bien al fútbol», aseguró el DT.

El equipo cipoleño ya avanzó algunos refuerzos como el regreso de Exequiel Lara y el de Yoel Juárez, figuras en el Regional pasado. También cerró a los defensores Rafael Ríos y Martín Aruga, que vienen de jugar Federal A en Sol de Mayo y Rincón. El DT acercó a Gastón Fernández y Diego Martínez, dos que conoce de Mendoza. Al segundo lo tuvo en Esperanza.