Fernando Pettineroli: «Rincón dejó una base importante y sumó buenos refuerzos»

Deportivo Rincón se mantuvo activo en el mercado de pases de cara al Federal A 2025 que empieza en marzo con la llegada de 11 refuerzos y la continuidad de varios jugadores importantes del año pasado.

Desde Villa Mitre, se incorporaron el neuquino Sebastián Jeldres, el cincosaltense Ezequiel Ávila y el zapalino Fernando Pettineroli, último en sumarse.

El jugador formado en Don Bosco y que luego vistió la camiseta de Cipolletti, jugó la última temporada en el club bahiense que fue peleó el ascenso y fue finalista de la Reválida.

«Nico Mondini (dirigente del León) fue el que me contactó, siempre me había querido llevar pero no se había dado la oportunidad. Lo acepté porque es una forma de estar cerca de mi familia y también de mis compañeros que también fueron«, destacó Pettineroli en diálogo con Río Negro.

Además de Jeldres y Ávila, otro conocido para el zapalino es Lucas Mellado, con el que compartió en Cipolletti. «Él me dijo cómo estaba el club y me gustó», destacó el Rayo.

El volante, que también puede jugar como delantero, destacó el plantel que armó Rincón. «Es importante que hayan ido buenos jugadores y también que el club haya dejado la base del año pasado, eso ayuda muchísimo. Hay muchos clubes que por ahí se desarman y tienen que empezar de cero y eso acá no pasó», valoró.

Sobre los objetivos para el Federal A 2025, Pettineroli comentó: «La expectativa siempre es poder ascender. Este va a ser el segundo año del club en la categoría y por ahí cuesta un poco, pero hay una buena base y refuerzos y bueno, esperemos que sea un gran año para nosotros».

Acerca de su temporada en Villa Mitre, analizó: «Fue regular, si bien empecé jugando la primera mitad del año, la segunda no me tocó tanto. Igual sumé varios minutos y partidos, de mitad de año para adelante llegaron refuerzos y me tocó menos, pero siempre entraba».

El club bahiense perdió con Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero en la final de la Reválida en la que fue perjudicado por los arbitrajes. «Fue un golpe durísimo. sabíamos a lo que nos enfrentábamos y que podían no llegar a pasar esas cosas, pero uno siempre tiene la fe de que pueda ganar el fútbol. En este caso no fue así, pero todo sirve de aprendizaje», afirmó Pettineroli.

Rincón ya tiene 11 refuerzos

El último refuerzo del Deportivo Rincón después del de Pettineroli fue el de Leonel López, volante proveniente de Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Además de los que se incorporaron desde Villa Mitre, los otros zonales que buscó el León fueron de Don Bosco de Zapala: Fernando Riquelme y Rodrigo Galdame, dos volantes ofensivos con llegada al gol.

Los otros cinco fueron: los delanteros Germán Cervera y Matías Navarro; el defensor Franco Suárez y los mediocampistas Agustín Lezcano y Tiago Luna.

A su vez, renovaron los defensores Jonathan Chacón y Martín Aruga (llegaron a mitad del año pasado) y los volantes Lucas Mellado, Facundo Miguel y Gastón Portiño. Como DT continuará Alejandro Abaurre.