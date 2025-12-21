Final de la novela: Miguel Borja ya definió cuál será su nuevo club

Borja se fue de River después de tres años.

Después de una novela que duró varios días y que generó discordia, Miguel Borja definió su futuro tras la salida de River y el coqueteo con Boca.

El colombiano seguirá su carrera en Cruz Azul de México. El delantero consideró la propuesta del Xeneize pero el factor económico fue determinante.

El club mexicano le ofreció una suma de dinero por la adquisición de la ficha más allá del contrato ya que el jugador llega libre luego de terminar su contrato en el Millonario.

Borja, de 32 años, firmará por dos temporadas en Cruz Azul. El club viene de perder en semifinales de la Liga MX y cayó con Flamengo en los cuartos de final de la Copa Intercontinental.

Final de ciclo para Borja en River

Miguel Borja no renovará su contrato con River después de tres años donde convirtió 62 goles en 159 partidos y ganó tres torneos locales.

El colombiano tuvo buenos números en el comienzo de su ciclo pero bajó mucho su nivel, especialmente este año, cuando perdió el apoyo de los hinchas.