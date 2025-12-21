River va por el roquense Facundo Mura y se mete en la pelea con Inter Miami

Después de cerrar las contrataciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, River sigue activo en el mercado de pases y apuntó al roquense Facundo Mura que queda libre en Racing.

El lateral derecho termina su contrato con la Academia al finalizar este año y no llegó a un acuerdo para renovarlo. Inter Miami mostró su interés y todo indicaba que ese iba a hacer su destino.

Sin embargo, en las últimas horas, el Millonario abrió negociaciones con la intención de que Mura llegue libre. En esas condiciones, se lo considera una buena opción de mercado y no altera el monto destinado a refuerzos.

El contacto de River con el roquense se dio ayer y el jugador pidió 72 horas para tomar una decisión. Deberá resolver si prefiere emigrar al Inter Miami o quedarse en Argentina para jugar en el equipo de Marcelo Gallardo.

El Millonario tiene Gonzalo Montiel en ese puesto pero es posible que se vaya Fabricio Bustos. Además, ante la salida de Milton Casco, también busca un lateral izquierdo y Mura conoce esa posición.

El roquense, que debutó en primera en Estudiantes, llegó a Racing en enero de 2022 después de ser campeón en Colón de Santa Fe. En la Academia ganó 4 títulos, jugó 148 partidos y marcó 12 goles.

River también va por Jhohan Romaña

Además de la intención de sumar a Facundo Mura, River inició conversaciones con San Lorenzo para adquirir al defensor colombiano Jhohan Romaña.

Envió una primera oferta por 2.5 millones de dólares por el 50% del pase. La dificultad es que el Ciclón espera vender el 100% por una cifra cercana a los 6M.

La compleja situación institucional de San Lorenzo hace que las negociaciones no sean sencillas más allá de que el jugador espera ser vendido.