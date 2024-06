Fue campeón con River, Maradona lo llevó al mundial y ahora logró su primer triunfo en automovilismo

Este domingo, Ariel Chino Garcé sorprendió con su primera victoria en el automovilismo. El exfutbolista colgó los botines y se dedicó a las cuatro ruedas. Entre lágrimas, logró llevarse el triunfo en la Fiat Competizione que se realizó en Rosario.

La categoría es una monomarca compañera del TC 2000 en la que se suelen promocionar modelos de la marca italiana. Desde hace unos años corren todos Fiat Cronos y suelen participar varias personas que se dan el gusto de subirse a un auto de carrera, pero también otros experimentados como Ernesto “Tito” Bessone,, campeón de TC y TC 2000.

Además, se invitan a personalidades como fue el caso del exjugador de River, que luego de realizar una prueba en 2018, comenzó a participar en las carreras.

Ya había participado en otras competencias y la monomarca de Fiat volvió a convocarlo en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. Luego de la largada, el Chino tomó el mando y se mantuvo en la punta hasta el final en el que tuvo que defender el primer lugar ante Hernán Maienza.

El Chino Garcé logró su primer triunfo en el automovilismo: «Tenía miedo antes de salir, como me pasaba antes de un clásico»

El exjugador de River que fue convocado por Diego Armando Maradona para el Mundial de Sudáfrica 2010, se destacó en la carrera y pudo cuidar el primer lugar para llevarse su primer triunfo en este deporte.

Ariel Garcé cuando fue convocado para el Mundial 2010.

“Hoy vine re concentrado, me la jugué y me salió bien. Venía llorando en la última vuelta como un señor porque para mí no es una boludez. Agradezco a los autos que me respetaron en la última vuelta”, expresó Garcé entre lágrimas, en el podio donde fue escoltado por el propio Maienza y Christian Romero.

“Se me hace complejo correr y lo hago como un hobby. Tenía miedo antes de salir, como me pasaba en el túnel antes de un clásico te agarra eso, necesitás un apoyo y te abrazás con un compañero. Acá es como en el boxeo, tenés que hacer todo bien vos solo”, planteó el exjugador con 44 años.

El Chino nació en Tandil y tuvo un gran paso por el fútbol argentino. Defendió las camisetas de River, Colón, Olimpo, Rosario Central, Argentinos Juniors y Atlético de Rafaela. Disputó 371 partidos y marcó siete goles. Además, tuvo un paso por el Morelia de México.