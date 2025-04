Luciana Salazar, furiosa contra Martín Redrado: «Es un reverendo hijo de p…»

La modelo Luciana Salazar y el expresidente del Banco Central, Martín Redrado continúan en un guerra judicial y mediática, ya que la vedette asegura que su ex tiene una deuda de alimentos con su hija. En diálogo con LAM, Luciana se mostró furiosa con el economista, aseguró que “artimañas” para no estar en el listado de deudores de alimentos.

Luciana Salazar, sacada contra su expareja, Martín Redrado: «todo lo que está haciendo este hombre es una payasada»

“Este reverendo hijo de puta, por que otra definición no tiene, sigue mintiendo. No estás en el registro de deudores porque pusiste un seguro de caución, pero eso no quiere decir que está pagando”, dijo Luciana Salazar sobre su expareja, Martín Redrado,en diálogo con LAM.

“En su momento, había una confidencialidad de ambas partes que se cumplió hasta que el tema se judicializó y quedó fuera del alcance de las tres personas que tenían acceso exclusivo -Salazar, Redrado y la abogada Ana Rosenfeld-”, explicó la modelo.

Si bien Redrado sostiene que firmó documentos bajo presión o coerción, la escribana declaró en la justicia y sostuvo que eso es falso, “¡No! Estaba solo, no hubo ninguna presión, firmó adelante mío y ya está”, dijo Salazar al respecto.

Luego, añadió: “Martín fue a la escribanía y firmó el acuerdo delante de la escribana. Todo lo que está haciendo este hombre es una payasada. Todas las causas penales que hace (…) la de calumnias e injurias ya la perdió, que la inició por llamarlo deudor alimentario”.

En cuanto al seguro de caución la influencer agregó: “Tengo todas mis razones para llamarlo deudor alimentario porque la justicia penal pudo corroborar que hay una causa por alimentos en la justicia civil de familia”.

“Son las artimañas. Un seguro de caución es como un pagaré que uno pone para que, en el caso de que la justicia lo intime a pagar y el señor no pague, ya tiene un seguro en donde está la plata”, explicó Salazar sobre el accionar judicial de su exnovio.

“Con eso se libra de que no le sigan embargando las cuentas, porque a él lo embargaron con oficio al banco Galicia y están las pruebas. Entonces pidió, a través de sus abogados, el seguro de caución para que no le siga trayendo problemas financieros en sus cuentas”, concluyó Luciana.