Gallardo espera por la evolución de los lesionados en River

El Muñeco Gallardo espera la evolución de los lesionados Enzo Pérez y Esequiel Barco para definir el equipo que recibirá a Newell´s. Gentileza.

El plantel de River Plate afrontará hoy un nuevo entrenamiento con miras al partido del sábado frente a Newell´s Old Boys, en el estadio Monumental, donde el equipo de Marcelo Gallardo buscará lograr su segundo triunfo en fila en la Liga Profesional, para ver si puede meterse en la pelea por el título.

Para jugar con los rosarinos, que no vienen bien luego de perder el clásico con Rsario Central, el entrenador Millonario tiene la intención de no tocar mucho el equipo que comenzó jugando en la victoria en el clásico con Independiente.

Las dudas del Muñeco Gallardo pasan por saber cómo responderán Enzo Pérez y Esequiel Barco, quienes salieron con molestias en Avellaneda y desde ayer trabajan en forma diferencia para poder recuperarse y estar a disposición del entrenador.

La idea del cuerpo técnico es no exigirlos si no están al ciento por ciento. Si bien no está confirmado, en sus lugares podrían estar Bruno Zuculini y Nicolás De la Cruz, ambos de buen rendimiento el domingo último frente a Independiente.

Enzo Pérez se lesionó en el partido con Independiente y está en dudas para estar en el equipo de River que recibirá a NOB. Gentileza.

La posible formación de River para jugar con Newell´s sería con Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, Paulo Díaz y Elías Gómez; Pérez o Zuculini; Pablo Solari, Rodrigo Aliendro, Agustín Palavecino, Barco o Nicolás De la Cruz; Lucas Beltrán.