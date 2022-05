Gallardo: «No creo que Tigre nos haya superado pero no tuvimos la mejor noche»

River tuvo una noche lejos de su mejor nivel y quedó afuera antes de lo esperado en la Copa de la Liga Profesional al perder con Tigre 2 a 1 en el Monumental.

Luego de la derrota, Marcelo Gallardo compartió sus sensaciones y analizó las causas por las que el Millonario cayó ante el Matador.

«No creo que el rival nos haya superado, jugaron un muy buen primer tiempo y nosotros no. Mejoramos en el segundo, pero no encontramos los caminos con claridad, no estuvimos lucidos. Hubo un cambio del equipo para seguir intentando más allá de los bloqueos», explicó el Muñeco.

«El segundo gol de ellos nos golpeó muy fuerte emocionalmente. El equipo intentó hasta el final y nos tocó quedar eliminados, felicitamos a Tigre. Nosotros no tuvimos la mejor noche y cometimos errores», remarcó.

Él técnico reconoció que la caída «golpea, porque no lo esperabámos» y agregó: «Llegábamos bien, descansados y no hay excusas. Era el objetivo principal con llegar a la otra fase de la Libertadores. nos quedamos en la puerta de una semi».

Gallardo también hizo autocrítica al decir: «No pudimos fluir. Cuando no podemos fluir, soy el primer responsable en la lectura, en no poder haber sido más ambicioso en la búsqueda. Suelo hacer una autocrítica precisa de lo que veo y siento, y debemos seguir trabajando».

Además, lamentó la «irregularidad» del equipo en lo que va del 2022. «Fuimos discontinuos, irregulares. No fuimos o no fue una primera etapa de año mala. Tuvimos muy buenos partidos, algunos otros no tan buenos algunos malos. Fuimos irregulares. No está mal reconocerlo».

Más frases de Gallardo

«El fútbol argentino es muy competitivo y los equipos en el fútbol local siempre es más duro enfrentarlos porque hay un conocimiento, buenos entrenadores, espíritu del futbolista argentino que cuando enfrenta a cierta calidad de equipos hay un plus en su rendimiento y eso lo hace competitivo».

«Vamos a tener que corregir algunas situaciones que nos han hecho mucho daño en esta primera mitad. Sobre todo en cosas muy puntuales. Después ir intentando tratar de ser regulares en el funcionamiento y agarrar lo bueno para tratar de potenciarlo y, lo malo que tuvimos y no tan bueno, mejorarlo».

«No fluimos en el juego, no tuvimos buenas actuaciones de funcionamiento general. Las individualidades tampoco estuvieron lúcidas. Hay que tratar de olvidar rápido, felicitar al rival por el buen trabajo y seguir para adelante».

«Está bien que no haya validado el penal a Palavecino. No hubo intención del arquero. Fue un acierto del árbitro. Inicialmente me pareció falta, pero al verlo por televisión no fue así».