Gerardo Martino habló sobre la lesión de Lionel Messi y adelantó cuándo podría volver a jugar

Gerardo Martino dio detalles sobre la situación de Lionel Messi y adelantó cómo se encuentra de su lesión muscular. Tras el empate de este sábado frente a New York, el entrenador del Inter Miami reveló cuándo volvería a la canchas el 10 argentino.

“Lo vamos a evaluar día a día”, respondió el director técnico de las Garzas sobre el estado de Messi, luego de no sacarse diferencias con el conjunto neoyorquino por la sexta fecha de la MLS.

A su vez, el Tata no adelantó si el capitán argentino podría reaparecer ante Monterrey, en el cruce de este miércoles por la ida de los cuartos de final de la Concachampions. “En función a lo que pase en estos tres o cuatro días se definirá”, remarcó. Y agregó que “es un partido importante, pero la temporada es larga”.

Sobre la posibilidad de apurar la recuperación de Messi, el técnico argentino fue contundente y aseguró que “si se corre algún riesgo, seguramente se esperará un poco más«. Cabe recordar que la Pulga no juega desde el 13 de marzo, en el encuentro frente a Nashville, y se perdió los amistosos que disputó la Selección Argentina en Estados Unidos.

En el encuentro que disputó el conjunto de Miami este sábado, el uruguayo ex Barcelona abrió el marcador a los 14 minutos de juego con un cabezazo. Mientras que el empate del New York City lo hizo el costarricense Adrián Martínez a los 34 del primer tiempo.

That man Luis Suarez! 😤



His 5th goal on a dime from Julian Gressel opens the scoring for @InterMiamiCF. pic.twitter.com/ieF98h7sYY