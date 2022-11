Gustavo Alfaro tras el triunfo de Ecuador: «Ojalá sea el inicio de algo importante»

El entrenador argentino de la Selección de Ecuador, Gustavo Alfaro, celebró hoy el triunfo de su equipo sobre el anfitrión Qatar por 2 a 0 en el inicio del Mundial 2022 y aseguró que «era el partido más importante» del certamen.

«Ganamos por la actitud, por el compromiso, por la búsqueda. Porque sufrimos un golpe anímico en el comienzo del partido cuando nos anularon el gol, pero seguimos buscando», aseguró el DT

«Creo que ganamos con mucha claridad, con mucha contundencia, y ojalá sea el inicio de algo importante, que es lo que buscamos», continuó Alfaro después del encuentro.

Y añadió: «Era el partido más importante del Mundial. No solo por el arranque, era contra el local. Había que derribar esos mitos históricos que a veces juegan a favor o en contra de determinadas cosas, pero este plantel está más allá de cualquier racha. Tenemos un compromiso muy grande y eso nos permitió lograr la victoria».

En esa línea, el exdirector técnico de Boca avisó: «Esto no alcanza, esto recién empieza. Hay que salir a confirmarlo en los próximos partidos que vengan».

El argentino opinó sobre el polémico gol anulado en el comienzo del partido y fue irónico. «Cuando Enner cabecea, hace el gol y noto que revisaban la jugada, le dije al banco de suplentes que no había nada. Me parecía un gol claro, lo vimos cinco veces y no había nada raro… Enner tendrá que cortarse las uñas porque le marcaron posición adelantada por la puntita del dedo gordo de un pie«, afirmó.

Gustavo Alfaro tuvo hoy su debut en un Mundial en la primera selección que dirige en su carrera. En el fútbol argentino fue entrenador de: Atlético de Rafaela, Patronato, Quilmes, Belgrano, Olimpo, San Lorenzo, Arsenal, Rosario Central, Tigre, Gimnasia, Huracán y Boca.