Henry Sáez: «Cuando llegué a Maronese les dije que quería estar en un póster de campeón»

En un plantel con muchos referentes y jugadores de jerarquía, Henry Sáez es uno de los que revaloriza a Maronese. El goleador fue una de las piezas claves del equipo y se dio el gusto de ser campeón en Lifune, un título que al Dino no se le daba desde hace 13 años.

El delantero de 36 años se incorporó a principios de este año después de varias temporadas en La Amistad de Cipolletti. Aunque reconoció que no resolvió su futuro, demostró que tiene cuerda de sobra.

«Estoy feliz porque fue un torneo durísimo. La verdad es que mantuvimos una regularidad tremenda porque estamos punteros desde las primeras fechas», destacó Sáez.

«Supimos de entrada a qué jugábamos, tenemos un plantel con una gran jerarquía, con jugadores con mucha hambre de gloria. Hacía bastante que este club no salía campeón y cuando arrancamos la pretemporada nos propusimos pelear el torneo. A medida que fueron pasando los partidos nos dimos cuenta que estábamos para cosas grandes y la verdad que somos justos campeones», agregó el atacante.

Henry reconoció que para él fue un «desafío muy importante» jugar por primera vez la liga neuquina y competir a este nivel. «A mi edad, cruzar el puente y enfrentar a equipos durísimos, algunos con mucho poder adquisitivo», aseguró.

A pesar de que sembró alguna duda sobre su futuro, el goleador dijo que le gustaría seguir en el club para jugar el próximo Regional Amateur. «Tenemos un grupo humano bárbaro, con mentalidad ganadora, eso contagia».

A la hora de las dedicatorias, Sáez hizo hincapié en el apoyo y el acompañamiento de su familia. «Le quiero dedicar el título a mi señora, a mi hija y a toda mi familia, pero especialmente a ellas dos que me aguantan. Por hacer lo que me apasiona a veces les puedo dedicar menos tiempo e igual me apoyan siempre».

La historia del póster en el club

Ni bien terminó el partido en el que Maronese empató 0 a 0 con Centenario y aseguró el título de Lifune, Henry Sáez se abrazó con el entrenador Hugo Silva y le dijo: «Ahora quiero mi póster».

«En el vestuario del club están el póster de cada equipo campeón. Cuando llegué le dije al técnico y al utilero que quería estar en uno de esos póster, se lo dije también a los chicos. No sé cuánto más voy a jugar, tengo una edad avanzada y quería tener un póster para el día de mañana cuando me toque visitar el club pueda ver que les dejé algo», relató el delantero.

Maronese acaba de sumar su quinto título en Lifune que se agregan al festejo en el Torneo del Interior en 2014. Esta nueva estrella, después de 13 años sin ganar una Liga, tendrá un lugar especial en el que Henry Sáez no pasará desapercibido.