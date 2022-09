Higuaín, del reencuentro con sus excompañeros de la Selección a una reflexión sobre la redes

La Selección Argentina pasa sus días de entrenamiento y concentración en Estados Unidos en las instalaciones del Inter de Miami, club en el que juega Gonzalo Higuaín que hoy pasó a saludar a sus excompañeros.

El Pipa se saludó afectuosamente con sus viejos amigos del equipo como Lionel Messi, Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Papu Gómez y Paulo Dybala.

Más temprano, el delantero brindó entrevistas con ESPN y DirecTV Sports y dejó una reflexión que no pasó desapercibida sobre las críticas en redes sociales y cómo pueden afectar a los deportistas.

“Se naturalizó el meme, la cargada y la burla. La gente lo ve, lo consume e instala, están los ejemplos en las propias casas. Los padres no se dan cuenta de que sus hijos pueden ser víctimas o causantes del bullying. Yo no estaba disfrutando por los goles errados sino por la repercusión que tiene todo esto que hablamos. La gente me pedía un tiempo (fuera de la Selección) por lo que generó el bullying. La carga, la crítica feroz se hizo normal, está a la orden del día”, expresó el futbolista.

“Lo sufren millones de personas y no lo comunican. Es una carga que hasta produce muertes y la gente no toma conciencia de lo que es cargar en cualquier ámbito, sea deportivo, en un supermercado, en la prensa o con sus hijos. Hay muchos niños que no lo cuentan por miedo y después toman una decisión drástica, entonces hay que tomar más conciencia. Está naturalizado y es algo totalmente fuera de la norma. Al bullying no se le da la importancia y atención que se le tiene que dar. El daño a veces es irreparable”, añadió.

"ME ALEJÉ DE LAS REDES SOCIALES. A VECES, EL DAÑO ES IRREPARABLE"



Gonzalo Higuaín en #MediodiaDIRECTV.



🎙️ @federodas pic.twitter.com/bD7Sax5AEC — DIRECTVSportsAr (@directvsportsar) September 21, 2022

Además, reveló que no tiene redes sociales. «Me alejé por completo, la gente no toma consciencia del daño que eso genera y lo que producen las cargadas y los memes».

Ante la consulta sobre si cree que puede tener una nueva chance en la Selección, Higuaín fue tajante: «No creo que merezca un cierre en la Selección, pero no porque no me lo merezco por lo hecho, sino porque creo que ya está. Me dio todo y le di todo. Fui muy feliz, pero todo lo que estoy haciendo ahora es para crecer humanamente».

También aseguró que no volvería a vivir en Argentina. «Hace dos años que no voy, tengo pensado volver. No a vivir. Voy a vivir en Estados Unidos. Si me preguntabas hace diez años, nunca hubiera dicho esto porque era mi mayor anhelo por mis amigos y familia. Pero no se puede por la inseguridad, la inflación y el estrés de la gente. No se puede”.