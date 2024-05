Video | Se confirmó la lesión que le provocó Cuti Romero a Ederson: cuánto tiempo estará afuera de las canchas

El portero brasileño Ederson del Manchester City se perderá los dos últimos partidos de la temporada, incluida la final de la Copa de Inglaterra, debido a una pequeña fractura en la cuenca del ojo, informó el jueves el club de la Premier League.

Ederson sufrió la lesión el martes en el campo del Tottenham Hotspur en una colisión con el defensa argentino Cristian Cuti Romero en la segunda parte de la victoria por 2-0 del City.

El brasileño requirió un largo tratamiento sobre el terreno de juego y parecía aturdido antes de que el técnico Pep Guardiola le sustituyera por el alemán Stefan Ortega Moreno.

«Se ha sometido a un escáner de la zona afectada que ha revelado una pequeña fractura en la cuenca del ojo derecho», dijo el City en un comunicado ya agregó que «la lesión impedirá a Ederson seguir participando en los partidos restantes de la temporada 2023-24″.

