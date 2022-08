Ibarra: «Hubo una discusión entre Benedetto y Zambrano»

Una de las imágenes del clásico entre Racing y Boca, fue la salida de Carlos Zambrano al campo del juego con el pómulo izquierdo inflamado, tras el entretiempo. Lo que alimentó versiones de hubo una pelea en el vestuario. En conferencia el director técnico Xeneize, Hugo Ibarra admitió que «hubo una discusión entre Benedetto y Zambrano» pero no confirmó que fue con golpes.

Al ser consultado sobre lo que ocurrió durante el descanso, el entrenador respondió: «Sé que hubo una discusión entre dos jugadores, entre (Darío) Benedetto y el peruano (Carlos) Zambrano, pero no sé más que eso».

Y añadió: «Discusiones por algo del partido siembre las hubo y las hay en el fútbol, por alguna situación del juego, pero no pasa más de eso», dijo.

Sobre las imágenes que se conocieron del rostro del jugador peruano, manifestó: «No sé la causa que pueda ser. Quizá fue un golpe que recibió durante el primer tiempo«, declaró.

Por otro lado, brindó su opinión sobre el penal que no le cobraron a Boca en la última jugada.

«Es difícil determinar si fue penal o no, si (Jonathan Gómez) arrastra la pelota con la mano o no, prefiero no hablar del árbitro (Fernando) Rapallini. Son situaciones discutibles», puntualizó el técnico xeneize.

Hay versiones que aseguran que hubo golpes en el vestuario y que el desencadenante de la pelea fue un error de cálculo del peruano en una jugada del primer tiempo, que generó una situación de peligro para Racing. Unas fotos que muestran rasguños en el cuello del Pipa Benedetto también aumentaron las sospechas. “Hubo piñas en el vestuario”, aseguró el Turco Alaluf, en el programa El Show de Boca que conduce Roberto Leto.

Las palabras de Zambrano

Después que Hubo Ibarra, confirmara que algo pasó entre el defensor y el delantero, Carlos Zambrano, hizo un posteo en redes sociales, en donde expresó: “Partido complicado, pero ‘la entrega’ del grupo no es negociable«, escribió.

