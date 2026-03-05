Inter Miami visitará la Casa Blanca: expectativa por la primera foto de Messi con Trump

Inter Miami recibió la invitación a la Casa Blanca luego de ser campeón de la MLS en 2025 y se podría dar la primera foto oficial entre Lionel Messi y Donald Trump.

La reunión se dará esta tarde a las 18, hora argentina. En Estados Unidos es habitual que los planteles campeones de los principales deportes visiten la Casa Blanca, en un evento en el que suele estar el presidente.

Al tratarse del capitán y la gran figura del equipo, está casi garantizada la presencia de Messi. Lo cierto es que en el contexto geopolítico actual, la foto con Trump puede ser incómoda.

El argentino siempre esquivó la posibilidad de mostrarse cercano a algún político. Por ejemplo, en enero del año pasado no asistió a recibir la Medalla Presidencial de la Libertad por un «tema de agenda». En ese momento, el presidente aún era Joe Biden.

Otros deportistas ya se han negado a visitar la Casa Blanca por diferencias políticas. «No importa quién gane la final de la NBA, nadie quiere ser invitado a la Casa Blanca», dijo LeBron James en 2018, en la primera gestión de Trump.

En noviembre pasado, tanto Trump como Messi participaron en Miami del Americas Business Forum, pero no se cruzaron por lo que no existe una foto que los tenga juntos.

Trump ha tenido un rol activo en el fútbol a partir de su relación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el marco del Mundial 2026.

El viaje a Washington está dentro del itinerario del plantel de Inter Miami que el sábado visitará a DC United por una nueva fecha de la MLS.