Leandro Paredes opinó sobre la chance de que Di María vuelva a la Selección: «Seguramente nos…»

Leandro Paredes reapareció en el once inicial de Boca Juniors en el triunfo ante Lanús. El mediocampista fue clave en la goleada ante el Granate y tras el encuentro habló de su lesión en el tobillo, pero el foco de atención se desvió hacia a su declaración sobre la posibilidad de que Ángel Di María regrese a la Selección Argentina.

Días después de que el propio Di María reconociera que “volver se puede volver siempre”, aunque mantiene una postura contundente respecto a su retiro del seleccionado, Paredes fue consultado sobre si los campeones del mundo están intentando persuadirlo para que tenga un último baile junto a Lionel Messi.

Ante la pregunta, el volante admitió que se trata de una misión difícil. “Todos somos conscientes de lo que es Fide, lo que representa para nosotros, para la Selección y para el país. Nos costó mucho convencerlo para que juegue la última Copa América y seguramente nos costará mucho más para que vuelva con nosotros. Pero creo que ya tomó una decisión”, expresó.

Socio en la cancha y amigo fuera de ella, el mediocampista también celebró el gran presente del rosarino en Rosario Central, donde desde su regreso suma 25 partidos, 11 goles, cuatro asistencias y un título. “Está contento, está tranquilo y todo lo que decida será para su bien”, agregó.

Tras el triunfo 2-0 en el clásico rosarino en el Estadio Marcelo Bielsa, donde Di María marcó un gol pese a una molestia muscular, volvieron a multiplicarse los pedidos para que regrese al seleccionado. Sin embargo, el propio futbolista se mostró firme en su postura.

“Volver se puede volver siempre, es la realidad. Pero cuando llegan partidos tan importantes como un Mundial o una Copa América necesitás rodaje para sentirte bien. A veces, cuando uno está, le saca la posibilidad a los que vienen de atrás y no es lindo”, explicó en una entrevista con Urbana Play.

Qué dijo Leandro Paredes de la molestia en su tobillo

Por otro lado, Paredes dejó atrás la lesión en el tobillo y reapareció en la victoria 3-0 de Boca ante Lanús, una buena noticia también para el seleccionado que dirige Lionel Scaloni.

El campeón del mundo no había estado en los últimos compromisos del Xeneize debido a la molestia que arrastraba desde finales de 2025, situación que había generado preocupación de cara a los desafíos que tendrá el equipo nacional en los próximos meses, entre ellos la Finalissima ante España y el Mundial de fútbol.

“El tobillo está bien, pero son procesos que tengo que seguir. El parate fue para mejor porque desinflamó”, explicó el mediocampista en diálogo con ESPN, luego de perderse los encuentros frente a Racing Club y Gimnasia y Esgrima de Mendoza.