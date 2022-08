Investigan si la patada al Changuito Zeballos estuvo motivada en apuestas deportivas

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires inició este jueves una investigación de oficio para determinar si la patada que lesionó al delantero de Boca Exequiel Zeballos, en el partido con Agropecuario de Carlos Casares por la Copa Argentina, estuvo vinculada al negocio de las apuestas deportivas, tal como trascendió a través de distintos medios de comunicación.

La investigación fue iniciada de oficio por la fiscalía Especializada en Eventos Masivos, a cargo de Celsa Ramírez, quien intentará determinar si existieron apuestas sobre la posibilidad de que un jugador de Agropecuario fuera expulsado antes de los 10 minutos del encuentro, informaron fuentes judiciales.

La lesión de Zeballos se produjo el 10 de agosto a partir de una descalificadora patada del defensor de Agropecuario Milton Leyendeker a los 8 minutos del primer tiempo del partido disputado en la provincia de Salta, del cual se fue expulsado.

“Ante las versiones volcadas en noticias sobre el hecho, la fiscalía intervino de oficio y solicitó diversas medidas al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y a la Policía Federal para detectar si hubo un ilícito”, informaron desde la fiscalía a través de un comunicado.

El futbolista de Boca sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho y al día siguiente del partido fue operado en la articulación de la tibia y el peroné de esa pierna.

El período de inactividad de Zeballos, en principio, demandará entre 3 y 4 meses, lo que lo deja fuera de toda competencia por el resto del año.

«Es descabellado», dijo Leyendeker sobre su vinculación con las apuestas

Milton Leyendeker afirmó que es «totalmente descabellado» la vinculación de su patada a Exequiel Zeballos y posterior expulsión a los ocho minutos del primer tiempo con las casas de apuestas deportivas.

«Eso es totalmente descabellado. ¿Voy a dejar a mi equipo con uno menos, jugando contra Boca, en el partido que todos quieren jugar…?», se defendió el futbolista en una nota con Diario Marca.

«En la jugada, te soy sincero, nunca pensé que me iban a expulsar. Cuando hice el foul, ni pensé que lo había lastimado. Por eso me fui, pensé que con amarilla estaba bien. Él pasó, me punteó justo la pelota. Lo que le protesté al árbitro fue el cambio de tarjeta», recordó.

Leyendeker, que estuvo en el ojo de la tormenta durante varios días, reconoció que al ver la patada por la televisión se dio cuenta de la «forma» en la que llegó a la jugada.

«Recibí muchísimas amenazas, puteadas, mi celular estaba que explotaba. La mayoría fueron por Facebook, Instagram y Twitter. Y todavía siguen. No les doy bola, yo ya hablé con él», detalló el joven de 24 años.