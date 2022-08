Grave lesión de Zeballos: deberá ser operado y será baja en Boca para lo que resta del año

El delantero de Boca Exequiel Zeballos será operado en la articulación de la tibia y el peroné de su pierna derecha, confirmó hoy el Departamento Médico del club, horas después de la lesión sufrida en Salta ante Agropecuario de Carlos Casares por la Copa Argentina.

El futbolista «sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho. Se decide tratamiento quirúrgico», indicó el informe médico con lenguaje técnico.

La dolencia afectó el tejido fibroso que une la tibia con el peroné y también provocó el desprendimiento de una pequeña parte ósea conectada al ligamento lastimado. El período de inactividad, en principio, demandará entre 3 y 4 meses, lo que lo deja fuera de toda competencia por el resto del año.

El santiagueño no sólo tiene una fractura, sino que además las lesiones que afectan a los ligamentos de la sindesmosis son los que requieren períodos más largos de inmovilización y de recuperación

Zeballos, de 20 años, fue víctima de una descalificadora patada del defensor de Agropecuario Milton Leyendeker a los 8 minutos del primer tiempo.

El jugador se retiró de la cancha con la imposibilidad de pisar y este jueves por la mañana, una vez regresado a Buenos Aires, se sometió a estudios que confirmaron el diagnóstico.

Zeballos no estará en los 15 partidos que faltan del torneo de la Liga Profesional, en los cuartos de final de la Copa Argentina y en el Trofeo de Campeones, pero si Boca continúa en la Copa local se perderá la semifinal y una hipotética final. O sea, faltará a 17 partidos que podrían ser 19.

"No fue mi intención, justo me la puntea. Espero que no tenga nada"



El pedido de disculpas de Leyendeker, futbolista de Agropecuario, tras la fuerte patada sobre el Changuito Zeballos. El futbolista de Boca se fue entre lágrimas y no pudo seguir jugando #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/am80fKOj68