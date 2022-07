Izquierdoz aclaró que jamas tuvo problemas con alguien en medio de las polémicas en Boca

Carlos Izquierdoz utilizó las redes sociales para aclarar que nunca tuvo problemas con nadie, en medio de un clima cargado en Boca después de la eliminación en la Copa Libertadores. Gentileza.

Boca no tiene paz después de la eliminación en la Copa Libertadores. Sacaron a Sebastián Battaglia y se dio a conocer una reunión caliente entre los referentes y el Consejo de Fútbol por una deuda por los premios. En este contexto, Carlos Izquierdoz, quien pasaría a ser suplente contra San Lorenzo, escribió un fuerte descargo en redes sociales.

“En 15 años que juego al fútbol, jamás tuve un problema con alguien salvo Mineiro”, expresó el Cali, recordando los graves incidentes en el Mineirao en la edición del año anterior del certmaen continental. Añadió que “no crean todo lo que se comenta”.

El experimentado defensor se refirió a su contrato, que firmó hace muy poco con una mejora en su sueldo, que finaliza a fin de año. “Si acepté quedarme hasta diciembre fue solamente porque quería ganar la Copa y lo mismo corre para mis compañeros”, aseguró.

“Una pena que no se dio pero no me quiero ir y que piensen cosas que no son”, sentenció Izquierdoz, en medio de un clima muy tenso en Boca luego de la eliminación contra Corinthians en la Copa Libertadores.

En la antesala de la revancha frente a Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores, la delegación xeneize se negó a concentrar debido a una importante deuda acarreada desde la final con Tigre en Córdoba. Los jugadores exigían que la dirigencia abonara los premios que prometieron tras la conquista de la Copa Liga Profesional.

El Consejo, que aseguró más de una vez que “todos en el club están al día”, les prometió a los referentes una charla siempre y cuando levantaran la medida. La reunión entre los pilares del plantel Cali Izquierdoz, Darío Benedetto, Marcos Rojo y Javier García, junto a Román y sus laderos no se desarrolló en buenos términos y, lejos de un acuerdo, terminó con chispazos y caras largas.

Varios levantaron la voz. Uno de los que se plantó, como suelen hacer los capitanes con su espalda, fue Izquierdoz, quien llamativamente no será titular en el clásico ante San Lorenzo de este tarde en el Nuevo Gasómetro. Aunque el zaguero no evidenció molestias físicas y cumplió con la fecha de suspensión, fue expulsado contra Unión, la dupla interina compuesta por Hugo Ibarra y Leandro Gracián decidieron relegarlo del once titular y ubicaron en su sector a Carlos Zambrano.