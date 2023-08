Jamal Bhuyan debuta en Sol de Mayo y quiere dejar el sello de Bangladesh

Jamal Bhuyan cumplirá su sueño de jugar en el fútbol argentino. Una pasión que nació en las calles de Copenhague, la capital de Dinamarca, país al que sus padres se mudaron 50 años atrás. Jugó en clubes de esa ciudad hasta que le llegó la oportunidad de jugar en el seleccionado de Bangladesh, no dudó y luego se convirtió en el capitán.

Hoy jugará su primer partido con Sol de Mayo en el Federal A, la tercera categoría del fútbol de nuestro país, a partir de las 11, frente a Germinal de Rawson.

“Estoy muy feliz, ya entrené con el equipo y muy ansioso con el primer partido”, afirmó Jamal en diálogo con Diario RÍO NEGRO. El volante pasa desapercibido dentro del plantel. Se caracteriza por el perfil bajo, la humildad y la pelota que siempre lo acompaña.

“Me pareció hermoso el río (por el río Negro) pude recorrer el club, pero todavía no pude ver la ciudad completa”, detalló.

Una semana atrás firmó el contrato por un año y medio con la empresa Malte SRL, que gerencia el fútbol del Albiceleste. Una apuesta fuerte que surgió en febrero en el marco de la apertura de la embajada argentina en Bangladesh.

Su llegada no se dio en aquel momento ya que el Sheikh Russel KC no lo dejó libre a y el pase se pinchó. El Albiceleste no perdió la fe, lo mantuvo inscripto en la lista y cuando todo parecía diluirse reflotó el fichaje.

Bhuyan aterrizó en Argentina y luego de varias idas y vueltas con su el club pudo concretar su sueño.

“Yo era un chico que jugaba en las calles, después a los 13 años me empezaron a tomar pruebas clubes y ahí comenzó mi carrera en Dinarmaca”, contó Jamal tras finalizar el entrenamiento matutino.

Luego detalló el momento de su llegada a la selección de Bangladesh. “La Federación vio videos míos en Dinamarca, me citaron y tuve que tomar la decisión. Lo mejor era tomar esa oportunidad”, que fue bien aprovechada por quien hoy es el capitán y pieza clave.

La pelota siempre pegada al pie para Jamal Bhuyan que va por la victoria en su debut. Foto: Marcelo Ochoa.

Ahora otro de sus sueños está por hacerse realidad. Para bajar la ansiedad de su debut en la Argentina cuenta que en los momentos libres sale a caminar y habla con su familia.

Su papá y su mamá viven en Dinamarca, donde también tiene dos hermanos, que no captaron la pasión por el fútbol. “Están muy ansiosos de verme, al igual que la gente que vive en Argentina y es de Bangladesh. Me envían mensajes para saber cómo estoy permanentemente y expectantes para el debut”, detalló.

Se describe como un jugador muy técnico. Es un 5 que tiene un buen manejo y distribuye la pelota. El técnico de Sol de Mayo, Juan Alfonsín, realizó un par de entrenamientos con Jamal y Matías Ponce.

“Mis compañeros han sido todos muy buenos y me recibieron muy bien”, afirmó Jamal quien se hace entender.

No habla español, pero entiende algunas palabras. Sus compañeros lo ayudan con el inglés. El arquero Ignacio Turnes es el que mejor se desenvuelve, incluso ofició de traductor en su presentación, aunque también el defensor Uira Marques y el delantero Héctor Morales son los traductores oficiales dentro del plantel.

Jamal Bhuyan no se conforma solo con el debut y redobla la apuesta. “Esperamos ganar y jugar muy bien, pero sobre todo conseguir los tres puntos”, enfatizó.

El primer día que llegó a la capital rionegrina, el presidente del club Adán Valdebenito lo invitó a comer un asado y, claramente, le encantó. Entre risas, entendió la pregunta en español y con el pulgar arriba expresó: “very good, muy bueno”.

Jamal siempre está de buen humor, con una sonrisa y juega todo el tiempo con la pelota.

En los primeros entrenamientos Jamal mostró un buen manejo de la pelota. Foto: Marcelo Ochoa.



“Por lo que observé en estos primeros entrenamientos, es un jugador que responde a todos los estímulos. Desde lo físico lo vemos en óptimas condiciones”, expresó el técnico de Sol de Mayo, Juan Alfonsín.

Destacó que “es una figura vigente en una selección que va a jugar eliminatorias para el Mundial” y sobre el idioma afirmó que “no es una complicación. Ahora lo que resta es que pueda ensamblarse al equipo”.

Jamal Bhuyan volverá a Bangladesh luego de disputar el duelo frente a Germinal de Rawson. Es que el 4 y 7 de septiembre deberá cumplir con los amistosos internacionales con su selección y luego regresará a la capital rionegrina.

Millones de personas prendidas a la TV

Unos 17.000 kilómetros separan a Viedma de Bangladesh. Aunque no será un impedimento para ver el debut de Jamal Bhuyan en Sol de Mayo que enfrentará a Germinal de Rawson, hoy a las 11 en Viedma, por la fecha 27 de la zona 1 del Federal A.

Será transmitido a Bangladesh por una plataforma de streaming pago y en nuestro país será televisado por la Televisión Pública.

Jamal aseguró que en Bangladesh hay unos 170 millones de habitantes y que en Daka, la capital del país del sur asiático tiene una cifra de 30 millones de habitantes. Por lo menos un tercio de esa población estará prendido al streaming.

El horario del partido está condicionado para que pueda verse a las 20 horas de Bangladesh. Y en los partidos que juegue el conjunto viedmense tendrá ese horario especial.

Además, se esperan a unas 60 personas de la comunidad de ese país que reside en Argentina que llegarán de Capital Federal y colmarán las tribunas en el duelo de hoy.

En los últimos días desde la llegada del capitán de la selección de Bangladesh, las redes sociales oficiales de Sol de Mayo estallaron.

Un ejemplo es la página de Facebook del club rionegrino que tenía alrededor de 1000 seguidores. Esa cifra aumentó con mucha velocidad con la llegada de Jamal Bhuyan y hasta el momento cuenta con más de 23.000 seguidores, en su mayoría del país asiático.