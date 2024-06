Jenifer Cárdenas, la goleadora de Confluencia que sueña con dar el gran salto

Si de festejos de goles se trata, Jenifer Cárdenas es una experta en la materia. Determinante en la clasificación de Confluencia a la próxima fase del Regional Amateur, la delantera irá por un nuevo título este jueves ante Deportivo Rincón en la final del Apertura de Lifune.

La jugadora oriunda de Cipolletti pasó por los estudios de RN Radio en diálogo con «Subite al Podio» luego del triunfo ante San Martín que les valió el pase de ronda en el Regional Amateur y en la previa de la definición de Lifune.

«Empezamos mal, empatamos con Rincón y perdimos con Pacífico. Ahí nos propusimos ganar todo lo que quedaba y lo logramos«, destacó la goleadora.

«Con Pacífico se vivió como una final, son partidos lindos para jugar, generan otra adrenalina», valoró en referencia al cruce recurrente con las Decanas.

Con 5 goles en 6 partidos, Cárdenas fue la máxima anotadora del grupo. En octubre, Confluencia compartirá zona con Cruz del Sur, Ferro de Comodoro Rivadavia, JJ Moreno de Puerto Madryn y Camioneros de Río Grande en la siguiente instancia del Regional.

Sus inicios y el sueño de Buenos Aires

Como muchas chicas de su generación, Jenifer arrancó en el fútbol mezclada con los varones. «Empecé a los 6 años en Círculo Italiano de Cipolletti. Estuve hasta los 12 y me fui a Ferri. Juan Vázquez fue el que me puso de delantera, antes jugaba de defensora. Ahora hace más de 6 años que estoy en Confluencia», repasó sobre su carrera.

«Ir a jugar la Copa Federal a Ezeiza fue una experiencia muy linda. Nos puso contentas ser las primeras de acá en competir allá. Nos tocó San Lorenzo, es otra cosa, un fútbol muy distinto en lo técnico y lo físico«, recordó sobre la participación del club neuquino en el torneo nacional.

Cárdenas ya recibió contactos de equipos de primera y es un objetivo que se plantea a mediano plazo. «Creo que podría adaptarme bien a un club así, me gusta entrenar y me exijo mucho. Me gustaría tener una oportunidad así. Recibí propuestas pero todavía no estaba lista. Quiero disfrutar este año, todavía me quedan un montón de cosas por jugar», señaló.

Sobre el fútbol de Lifune y su desarrollo en los últimos años opinó: «Creció bastante el nivel, hay más chicas preparadas físicamente y es otro fútbol. Cuando era chica jugábamos la Liga Confluencia con los varones y éramos dos nomás. Costaba encontrar un equipo femenino».

Respecto a la final del jueves contra Rincón, que será a las 15 en la cancha de Alianza de Cutral Co, palpitó: «Estamos esperando mucho el partido. No tuvimos mucho descanso pero estamos listas. Es una cancha hermosa para correr».

Jenifer juega en Confluencia con sus dos hermanas, Katy y Sharon. «Es re lindo jugar con ellas, más cuando nos toca a las tres juntas. Nos alentamos y apoyamos mucho«, comentó.

Escuchá a Jenifer Cárdenas en «Subite al Podio» de RN Radio

