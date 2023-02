Jimmy Butler siguió su paseo en Argentina y fue a la Bombonera a ver Boca – Platense

Los jugadores de Boca que no estuvieron contra Platense se sacaron una foto con Butler.

En una visita llamativa, Jimmy Butler vio el partido de Boca contra Platense en la Bombonera como parte de su visita a Buenos Aires. El basquetbolista, una de las estrellas de la NBA, eligió Argentina como destino para sus vacaciones.

El deportista de 23 años, nacido en Houston, aprovechó el breve receso de la NBA que este fin de semana realizó el «All-Star Weekend» que esta noche tiene el Juego de las Estrellas entre el equipo de LeBron James y el de Giannis Antetokounmpo.

Butler no estuvo entre los elegidos después de ser parte en 6 ocasiones en su carrera, pero no se hizo mucho problema. “¿Yo no al All-Star? Por favor. Estoy feliz de tener unas vacaciones”. señaló antes de viajar a Argentina.

Gracias Jimmy por la visita. Fue un placer recibirte en nuestra casa! 💙💛💙 #VamosBoca

El basquetbolista de Miami Heat vio el partido de Boca en un palco, recibido por el departamento de Relación Públicas del club. Después del triunfo 3-1 del Xeneize ante Platense le regalaron una camiseta con el número «22» su dorsal en la NBA.

Jimmy Butler con una camiseta de Boca dice presente en La Bombonera.

Butler también se fotografió con los jugadores de Boca que no estuvieron citados para el encuentro de hoy: Sebastián Villa, Diego González, Martín Payero, Luis Vázquez y Nicolás Valentini.

¡JUGADOR TOP DE VISITA POR LA BOMBONERA! Jimmy Butler, de la #NBAxESPN a ver a Boca vs. Platense. Y esta noche… el #NBAAllStar por #ESPNenStarPlus.

Butler, Alcaraz y Sabatini, juntos en el Argentina Open

Jimmy Butler también tuvo tiempo de ver tenis en el Argentina Open, disputado esta semana en el Buenos Aires Lawn Tennis.

El norteamericano disfrutó al español Carlos Alcaraz, con el que compartió un momento luego del encuentro. Se sacaron una foto juntos e incluso realizaron algunos lanzamientos de básquet. Butler también se fotografió con Gabriela Sabatini.

👍👍El crossover que todos necesitabamos:



👍👍El crossover que todos necesitabamos:

👑 🤝 🏀