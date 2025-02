Jorge Almirón se rindió ante el nivel de Carlos Palacios en Boca y reveló: «No le tiene miedo a nada»

La llegada de Carlos Palacios a Boca despertó la ilusión de los hinchas al demostrar un gran nivel en el inicio del torneo. El chileno tuvo su debut goleador para darle el triunfo en el último encuentro ante Huracán y le llovieron todo tipo de elogios. Entre ellos, estuvo Jorge Almirón, quien fue entrenador del Xeneize y lo tuvo en Colo-Colo.

El DT argentino que dirigió a Palacios en el Cacique sostuvo que «tiene muchísima personalidad, no le pesa nada entrar y jugar igual en cualquier lado. Es un chico de barrio que juega tal cual es». Y agregó en diálogo con Espn que «es muy buen jugador, bastante completo y físicamente ha mejorado muchísimo, que era lo que le faltaba para que adquiera confianza en su juego. Confiaba en que le iba a ir bien, no le tiene miedo a nada, está acostumbrado a convivir con el caos y Boca es un poco eso«.

Por otra parte, Almirón se refirió al juego del chileno y adelantó la sociedad que podría tener con Alan Velasco en el conjunto de la Ribera. «Los buenos jugadores se juntan, se van entendiendo. Cuando se tiraban a jugar por el lado izquierdo, se buscaban. Son jugadores que necesitan encontrar esa complicidad», señaló.

Carlos Palacios habló tras su debut goleador y reveló detalles de su charla con Riquelme

El delantero chileno mantuvo un gran nivel en los primeros encuentros que disputó el Xeneize y ante el Globo tuvo su debut goleador para darle el primer triunfo a los dirigidos por Fernando Gago.

Luego del partido, Palacios reveló detalles de su festejo para Juan Román Riquelme y la broma que le hizo en el vestuario. Tras su gol, el chileno se llevó las manos a las orejas y realizó el famoso festejo del Topo Gigio, patentado por Riquelme.

Durante la entrevista post partido, Palacios no escondió su alegría y se refirió a Román: «Un sueño cumplido, lo veía cuando hacía los goles aquí en La Bombonera, así que me nació de hacerlo. Me felicitó, me dijo que le había pegado de suerte ahí, feliz«.