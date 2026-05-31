Alerta por lluvia y niebla en la Patagonia: las diez provincias afectadas este domingo 31 y los peores horarios

Alerta por lluvias en la Patagonia. Foto: Gentileza ADN Sur.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para una provincia de la Patagonia una alerta por lluvias para este domingo 31 de mayo 2026. También para gran parte del país hay una advertencia por niebla.

Conocé los peores horarios y las recomendaciones.

Alerta por lluvias en la Patagonia: los peores horarios en Chubut

Según indicó el SMN, la advertencia por lluvias será para Chubut. «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados en forma local«, indicó.

Estos son las zonas donde rige una alerta:

Este de Mártires – Este de Telsen – Gaiman – Meseta de Biedma – Meseta de Florentino Ameghino – Meseta de Rawson: alerta por la tarde.

Gastre – Oeste de Mártires – Oeste de Telsen – Paso de Indios: advertencia por lluvias para la tarde

Recomendaciones durante la alerta por lluvias de este domingo 31 de mayo

Estas son las recomendaciones del SMN:

Evitar salir

No sacar la basura.

Limpiar desagües y sumideros.

Alejarse de zonas inundables

Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alerta por niebla: las diez provincias afectadas este domingo 31 de mayo

El organismo también comunicó una advertencia por niebla este domingo por la mañana en el norte de Río Negro.

El fenómeno también alcanza otras provincias más allá de la Patagonia. Entre ellas, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, Chaco y Formosa.

«El área de cobertura será afectada por bancos de niebla y neblina que ocasionarán importantes reducciones de visibilidad», indicó el organismo.

Emitió las siguientes recomendaciones:

1- Evitar circular

2- Si la niebla sorprende durante la conducción, mantener distancia entre vehículos y evita sobrepasar a otros.

3- Encender las luces bajas y las antinieblas.

4- Reducir la velocidad

5- Estacionar en un lugar seguro. No detenerse sobre banquinas o calzadas.

6- Mantenerse informado por autoridades.