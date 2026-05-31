Los Principios: cómo acceder a terrenos del barrio que hace realidad al nuevo centro de Bariloche

Vista de las 132 hectáreas planificadas que conforman el nuevo distrito urbano Bariloche del Este, en la misma ciudad de Bariloche.

Las obras de infraestructura -que ya están en plena ejecución- y el inminente inicio de la comercialización del barrio “Los Principios” —segundo barrio del proyecto y el primero en salir al mercado— es la señal más concreta de que Bariloche del Este, el Nuevo Centro de la ciudad, ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad física, planificada y ejecutable.



“No estamos hablando de un loteo convencional. Lo que está en marcha es la materialización de un barrio en el contexto del Nuevo Distrito Urbano de Bariloche. Es la puesta en movimiento de toda la maquinaria urbanística, legal, técnica y comercial que transforma un polígono marcado en un plano, en el lugar donde la gente efectivamente pueda vivir de manera armónica con la naturaleza y con todos los servicios y necesidades a un máximo de 15 minutos a pie de su casa. Y eso, en la historia de Bariloche, tiene una dimensión que va mucho más allá de la compraventa de terrenos”, afirman desde la desarrolladora que diseñó, proyectó y ejecutó este mega emprendimiento.

Bariloche de Este es el mayor proyecto urbanístico de la Patagonia, diseñado como una ciudad de proximidad completa.

Una política de Estado

que cumple cinco décadas

El origen de Bariloche del Este se remonta a cincuenta años atrás, cuando el urbanista Juan Manuel Valcárcel comenzó a delinear el desarrollo en una zona esteparia del Este y alejada del centro de la ciudad en ese entonces. Con el tiempo se convirtió en la única política de estado urbana de la historia contemporánea de Bariloche. En la historia total, solo la decisión de Parques Nacionales en la década del ‘30 con los hermanos Bustillo configura otro caso planificado.

Se proyecta que en los próximos años el Nuevo Distrito Bariloche del Este albergará cerca de 46.000 personas.





El largo proceso de pensamiento y creación de Bariloche del Este se cristalizó en una Ordenanza Municipal que contiene más de trescientas páginas, aprobada por unanimidad en el Concejo Municipal hace más de una década, y que ha sido respaldada -sin interrupciones- por cinco administraciones e intendentes sucesivos. Esa continuidad institucional es, en sí misma, un activo extraordinario en cualquier proyecto de planificación y desarrollo a largo plazo.

El primer barrio del Distrito Urbano, “Altos del Cóndor”-, no se comercializó: se transfirió para la construcción a través del programa nacional del Fideicomiso Procrear. Hoy día casi dos mil personas viven allí, y esa comunidad en funcionamiento es la prueba más elocuente de que el suelo, la infraestructura y el marco legal de Bariloche del Este son sólidos y habitables. “Los Principios” es el paso siguiente, y esta vez ingresa al mercado.

Bariloche del Este incorpora innovadoras teorías contemporáneas del urbanismo como así también práticas y criterios sostenibles.

Una ciudad pensada para

los 15 minutos

Para comprender qué es “Los Principios” hay que entender primero qué es el Nuevo Distrito Urbano Bariloche del Este. El proyecto se inscribe en los preceptos de la ciudad de los 15 minutos, el paradigma urbanístico instalado mundialmente por el famoso urbanista colombiano-francés Carlos Moreno, que postula: “que cada habitante debería poder acceder a pie, o en bicicleta, a todo lo que necesita para su vida cotidiana -trabajo, abastecimiento, salud, educación, ocio- en no más de quince minutos desde su hogar”.

Ese principio no es decorativo en Bariloche del Este: es estructural. El proyecto ha sido diseñado como un nuevo Centro urbano -el Nuevo Centro de la ciudad- con mixtura de usos, conectividad interna y espacios públicos que garantizan proximidad y calidad de vida. “Los Principios” responde a esos estándares: es una pieza de la trama urbana más amplia, no un barrio cerrado sobre sí mismo.

Las recovas, otro de las atractivos arquitectónicos de los proyectos en marcha en Bariloche del Este.

El trípode que garantiza la

realidad de su ejecución

Si hay un elemento que distingue esta etapa en cualquier desarrollo inmobiliario convencional en la región, es la conformación del equipo profesional que lo ejecuta. Tres actores de primer nivel —cada uno líder en su área— han confluido para llevar adelante, inicialmente, “Los Principios” y el barrio que le seguirá, el “Parque Lineal Mitre del Este”.

Las obras de infraestructura están a cargo de Codistel SA, la empresa más importante de la región en su rubro. Con décadas de trayectoria, Codistel ha sido y es responsable de la gran mayoría de las obras de infraestructura de Bariloche y la región: conoce el suelo, el clima, la logística y las particularidades técnicas del territorio como ninguna otra. Su participación no es la de un contratista externo: los dueños de Codistel se han asociado al proyecto, lo que implica un compromiso de otro nivel. Para el futuro vecino de “Los Principios”, eso significa una certeza que rara vez puede ofrecerse en desarrollos de esta escala: los plazos y la calidad constructiva no dependen de licitaciones externas ni de la disponibilidad de terceros.

Los parques lineales de Bariloche del Este sintetizan la misión de brindar una convivencia armónica con la naturaleza.



La comercialización, por su parte, quedó en manos de Toribio Achával, la inmobiliaria de mayor trayectoria, transparencia y prestigio de la Argentina. En el mercado inmobiliario, el nombre de Toribio Achával funciona como un sello de seriedad, calidad institucional y alcance nacional. Su estructura de Master Broker tiene la capacidad de convocar tanto a familias que buscan calidad de vida en un entorno planificado, como a inversores que leen en Bariloche del Este un futuro polo administrativo y comercial de la Patagonia. Más aún: la presencia de Toribio Achával posiciona a “Los Principios” como el activo inmobiliario más relevante de la provincia, y otorga a cada comprador la seguridad jurídica y comercial que solo puede brindar una firma con ese nivel de trayectoria.

La conjunción de estos tres actores, Desarrollos Urbanos Bariloche del Este como motor intelectual y estratégico, Codistel como músculo de ejecución y Toribio Achával como fuerza comercial, configura lo que los propios desarrolladores denominan el trípode estratégico del proyecto. Es, sin exageraciones, la primera vez en la historia moderna de Bariloche que un desarrollo urbanístico logra alinear esos tres niveles de excelencia de manera tan explícita y verificable.

Venta de terrenos y lo que viene

La dimensión pensada para “Los Principios” es la adecuada para construir comunidad, sin perder la escala humana que define al ideario de la ciudad cercana: suficientes parcelas para generar masa crítica de residentes, suficientemente acotada para que el barrio tenga identidad propia.

La obra que seguirá a “Los Principios” ya tiene nombre y proyecto: “Parque Lineal Mitre del Este”, el corazón verde de Bariloche del Este. Siguiendo la extensión de la avenida Mitre del Este, este corredor de mil quinientos metros de longitud, no solo operará como pulmón ambiental del sector, sino como el eje integrador que conectará socialmente los nuevos barrios con el resto de la ciudad. Es, en muchos sentidos, la columna vertebral del Nuevo Centro.

El inicio de la comercialización de “Los Principios” no es, entonces, simplemente el comienzo de la venta de un conjunto de terrenos. Es el momento en que un proceso de cinco décadas de planificación, consenso institucional público-privado, y acumulación técnica, alcanza su punto de madurez. Es el instante en que Bariloche deja de imaginar su Nuevo Centro y empieza, definitivamente, a habitarlo.

Más información: @barilochedeleste