«Punto de inflexión»: la hoja de ruta de Rolando Figueroa para transformar la economía de Neuquén de acá al 2030

Figueroa volvió a destacar al RIGI en términos de ingresos para Neuquén. Foto: Florencia Salto.

El gobernador Rolando Figueroa trazó una línea definitiva para el futuro económico de la provincia y aseguró que Neuquén atraviesa un «punto de inflexión histórico». La estrategia oficial apunta a un objetivo ambicioso: transformar los ingresos extraordinarios generados por Vaca Muerta en un blindaje financiero que permita alcanzar el equilibrio fiscal absoluto y eliminar la deuda pública estructural para el año 2030.

Según indicó la Provincia, al iniciar la gestión el Ejecutivo provincial se topó con un escenario crítico: una deuda consolidada de 1.800 millones de dólares y un agujero en infraestructura básica (escuelas, hospitales, redes de gas, agua y cloacas) estimado en 4.000 millones de dólares.

Sin embargo, el plan de austeridad y reasignación de partidas ya permitió cancelar casi el 48% de ese pasivo heredado y volcar más de 1.000 millones de dólares a la reactivación de proyectos estatales.

La ruta hacia el superávit: los números del plan de Rolando Figueroa

El plan de trabajo oficial prevé una reducción drástica y progresiva del déficit edilicio y vial en la región durante los próximos años, apalancado por el despliegue energético:

Fin de año: el rojo en infraestructura retrocederá a 2.400 millones de dólares .

el rojo en infraestructura retrocederá a . Año 2027: se reducirá a 1.450 millones de dólares .

se reducirá a . Año 2028: el déficit remanente caerá a los 500 millones de dólares .

el déficit remanente caerá a los . Año 2029: Neuquén ingresará formalmente en terreno de superávit de infraestructura, con la culminación de los accesos clave, conectividad interna y servicios básicos asegurados.

El mandatario advirtió que la ventana de tiempo para capitalizar los recursos no es eterna: «Si no aprovechamos estos años para desarrollar la economía mientras el mundo demanda gas y petróleo, esos recursos quedarán bajo tierra como una cosecha no levantada».

Explosión demográfica: Neuquén camino al millón de habitantes

El acelerado desarrollo de Vaca Muerta funciona como un imán poblacional que presiona de forma constante sobre los servicios públicos de la provincia. De acuerdo con las proyecciones estadísticas del Gobierno, Neuquén superará el millón de habitantes en los próximos años.

La magnitud del impacto migratorio se refleja en las estadísticas oficiales del último período:

21.000 nuevos residentes se asentaron en la provincia durante el último año.

se asentaron en la provincia durante el último año. 4.000 de esos nuevos habitantes son niños y adolescentes en edad escolar.

son niños y adolescentes en edad escolar. 85.000 metros cuadrados de nuevos edificios educativos se encuentran actualmente en ejecución en el territorio para contener la demanda de vacantes.

de nuevos edificios educativos se encuentran actualmente en ejecución en el territorio para contener la demanda de vacantes. 50% de reducción en aulas tráiler: Al inicio de la gestión se contabilizaban más de 700 unidades precarias, cifra que ya se redujo a la mitad mediante el avance de las obras tradicionales.

La meta fijada para el cierre de la década apunta a consolidar un Estado más ágil y eficiente, capaz de canalizar el flujo de inversiones privadas hacia el desarrollo equilibrado de todas las localidades del interior neuquino.