Jorge Sampaoli vuelve a dirigir: el club de Brasil con el que llegó a un acuerdo

Jorge Sampaoli volverá a dirigir. El entrenador argentino llegó a un acuerdo con un club de Brasil y tendrá una nueva experiencia. Luego de varias negociaciones, el oriundo de Casilda acordó su llegada un elenco que ya conoce.

El exentrenador de la Selección Argentina asumirá en Atlético Mineiro, donde tendrá su segundo ciclo. Luego de la salida de Cuca y la negativa de Martín Anselmi, Sampaoli llegó a un acuerdo.

El DT arribará este miércoles a Belo Horizonte para firmar su contrato, el cual lo atará al Galo hasta diciembre de 2027.

A la espera de su llegada, el conjunto de Belo Horizonte confirmó en redes sociales el acuerdo, en lo que será su segunda experiencia en el club. Su anterior paso fue durante la pandemia, cuando ganó el Campeonato Mineiro 2020.

En los últimos meses, Sampaoli había sido vinculado al Santos, aunque su llegada no se dio ya que el club no podía asegurarle que contaría con refuerzos para cambiar la situación del Peixe.

Con respecto a su anterior paso por el Galo, el argentino dirigió en 44 partidos entre 2019 y 2020, entre los cuales conquistó el Campeonato Mineiro 2020.

La última experiencia de Jorge Sampaoli como entrenador

La última experiencia de Sampaoli como DT no fue la esperada. El entrenador fue despedido de Stade Rennes en enero de este año, a solo tres meses de haber sido presentado oficialmente, con solo diez presentaciones donde ganó tres y perdió en siete oportunidades.

Ahora, llegará al Mineiro que se ubica en la 14° posición con 24 puntos, a solamente dos unidades de la zona del descenso, aunque con un encuentro pendiente.

Cabe remarcar que el Galo está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia a la que llegó tras eliminar a Godoy Cruz de Mendoza. El próximo rival será Bolívar.