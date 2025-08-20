No es Sampaoli: el entrenador argentino que se perfila para dirigir a Neymar en Santos

Santos viene de sufrir una durísima caída por 6-0 ante Vasco da Gama, rival directo en la lucha por la permanencia en la Série A del Brasileirao. La goleada en el Morumbi llevó al despido del entrenador Cleber Xavier, que no logró mejorar el rumbo del equipo. Ahora, un argentino es el principal candidato para dirigir a Neymar.

La hinchada del elenco brasileño pidió por Jorge Sampaoli durante la goleada pero el entrenador mundialista rechazó la propuesta ante la imposibilidad del club en asegurarle refuerzos. En este contexto, la dirigencia acelera por otro entrenador argentino con gran conocimiento del fútbol brasileño: Juan Pablo Vojvoda.

Juan Pablo Vojvoda, el principal candidato para dirigir al Santos.

Según dio a conocer el periodista César Luis Merlo, el Peixe ya negocia con el DT cordobés que en julio fue despedido de Fortaleza, club que dirigió durante más de cuatro años y levantó varios títulos.

El ciclo del argentino en el conjunto del norte brasileño inició en abril de 2021, por lo que logró completar 310 encuentros y se convirtió en el entrenador con mayor antigüedad en el cargo entre los 20 equipos del torneo local.

Juan Pablo Vojvoda, el entrenador que busca el Santos

El DT argentino obtuvo varios trofeos regionales en Brasil: levantó dos veces la Copa del Nordeste y tres certámenes estaduales, aunque su gran logro que no pudo concretarse fue la Copa Sudamericana 2023, que perdió en la final por penales ante Liga de Quito.

En Fortaleza, Vojvoda cosechó 145 victorias, 73 empates y 95 derrotas.

Desde el gigante paulista son optimistas en que se pueda llegar a un acuerdo con el ex Talleres que también sonó para reemplazar a Jorge Almirón en Colo-Colo