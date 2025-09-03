Miguel Russo no fue dado de alta y continúa internado: cómo está la salud del DT de Boca

La preocupación por la salud de Miguel Russo todavía está presente en el Mundo Boca. El entrenador permanece internado desde ayer por la tarde en la clínica Fleni, donde pasó la noche y está a la espera del resultado de un cultivo que determine si puede continuar con el tratamiento ambulatorio.

Desde su entorno trascendió que se encuentra bien de ánimo y que insiste con volver a su domicilio para estar a cargo nuevamente del plantel de Boca en la vuelta a los entrenamientos. Sin embargo, esto no sucederá, ya que Claudio Úbeda será quien se ponga al frente del grupo.

Russo pasó la noche con suero, con el que lo mantuvieron hidratado y le administraron antibióticos para combatir la infección. Ahora está a la espera de conocer los resultados para que los médicos definan si puede continuar con el tratamiento en su domicilio o si debe permanecer en la clínica, para terminar de deshacerse de la bacteria.

Miguel Russo está internado por una infección

Este panorama surgió luego de que al DT de 69 años se lo viera desmejorado en sus últimas apariciones públicas. En los últimos dos partidos del Xeneize, Russo estuvo sentado sin levantarse ni dar indicaciones.

Al entrenador se lo vio visiblemente cansado y falto de energía. Luego de este tratamiento, esperan que su salud mejor y pueda recibir el alta médica en las próximas horas.

Mientras tanto, el plantel de Boca volverá a las prácticas esta tarde bajo la conducción de Úbeda y el resto del cuerpo técnico.