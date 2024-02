Juan Manuel Fedorco, el pibe de Patagones que saltó de Sol de Mayo a Independiente en menos de tres años

Ni en sus mejores sueños Juan Manuel Fedorco se había imaginado llegar a donde está hoy. Fue una de las apuestas del mercado de pases y ya lleva dos partidos al hilo como titular, se ganó la confianza de Carlos Tevez y se llevó una ovación por parte de la hinchada de Independiente.

Tres años atrás, Juan Manuel jugaba su último partido con Sol de Mayo por el Federal A. De ahí inició una carrera meteórica que lo llevó a estar en uno de los grandes del país.

El camino de Fedorco hasta llegar a Independiente

Tuvo un paso por Douglas Haig, luego disputó el Regional Amateur con San Jorge de Santa Fe, volvió a la tercera categoría para jugar con Independiente de Chivilcoy, Nueva Chicago se lo llevó para disputar la Primera Nacional y en enero firmó contrato con el Rojo de Avellaneda. Si, todo en menos de tres años.

Con 23 años, Fedorco fue elegido por el Apache para ser parte de la defensa y el maragato no defraudó. Ante Huracán y Central, el pibe que inició su camino en Deportivo Patagones y que hizo inferiores en Olimpo, demostró seguridad y fue un pilar en zaga del conjunto de Avellaneda.

Se ganó los elogios del hincha de Independiente, con lo difícil que es eso, y promete ser una de las figuras del equipo que hoy se ubica como escolta de River en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Si bien cuando llegó al Rojo algunos lo miraron de reojo e incluso se llegó a rumorear que sería cedido a préstamo, Fedorco eligió quedarse a pelearla y ahora tiene su premio.

La alegría por el debut en Primera y el gran presente

Con dos titularidades en el bolsillo, en las que demostró una solvencia propia de un jugador experimentado, se ilusiona con mantener el nivel para afianzarse en Primera.

“Estoy muy tranquilo, como viví siempre los pasos que fui dando en mi carrera, nunca me imaginé este presente, aunque trabajé mucho para poder lograrlo. Llegar a Independiente, uno de los clubes más grandes América es una gran responsabilidad, mayor que en cualquier otro club. Igual, trato de seguir viviendo como lo hice siempre”, le aseguró a Río Negro.

Su buen paso por Nueva Chicago hizo que varios equipos de Primera lo busquen, pero el Rojo tuvo más peso. “Muy pocas veces se da la posibilidad de que te busque un club como Independiente. Es un privilegio y un sueño vestir la camiseta de semejante institución”, comentó.

Del fútbol de ascenso a tener a Tevez como entrenador

A pesar de su juventud, Juan Manuel sabe que el paso por el fútbol de ascenso le dio la experiencia que necesitaba para afrontar semejante desafío.

“Haber recorrido ese largo camino en tan poco tiempo me hace valorar mucho el día a día. Haberla peleado tanto en clubes que no tienen las comodidades que tiene Independiente, me hace valorar todo el doble. El día de mi debut estaba tranquilo y contento, estoy viviendo un sueño. Estoy disfrutando mucho, nunca sentí la presión”, destacó sobre su primer partido como titular.

Otro de los privilegios que tiene en su llegada a Primera es ser dirigido por ídolo del fútbol argentino como Carlos Tevez.

“Es muy especial, los primeros días fueron hasta chocantes. La primera charla que tuve con él, si bien estaba hablando con mi DT no dejaba de ser Carlos Tevez, uno tiene una admiración muy grande hacia él. Con el correr de los días se vuelve un poco más normal. Es un ídolo del fútbol de nuestro país, todo es un sueño, pero trato de vivirlo naturalmente”, comentó.

Disfrutar el presente porque «lo mejor esta por venir»

Juan Manuel disfruta de un gran presente, uno que soñó pero que parecía muy lejano de llegar a convertirse en realidad. A pesar de ello, no se confía ni duerme en los laureles porque sabe que el camino es largo.

“Esto es día a día, el fútbol me enseñó que el día que sigue siempre es el más importante. Hoy hablamos de un buen partido y un buen presente, pero para que siga tengo que seguir trabajando. Ahora tengo que demostrar todos los días y esto me lleva a la locura de pensar en que algo mejor siempre estar por venir”, expresó.

Tres años después de su último partido con Sol de Mayo, Fedorco vive un sueño en el Infierno Rojo, pero siempre con los pies en la tierra y la ilusión de que lo mejor todavía está por venir.

