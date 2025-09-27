Julián Álvarez, genial: dos goles en el inolvidable 5-2 del Atlético sobre el Real Madrid

Contraste argentino. Lo grita la Araña y lo sufre Mastantuono, que ingresó en el complemento. El Atlético logró un triunfazo ante el Merengue. (AP)

En tan solo 12 minutos, Julián Álvarez anotó un doblete para el Atlético de Madrid, que logró un inolvidable 5-2 sobre el Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. El equipo de Diego Simeone se dio un gusto de aquellos en LaLiga y la Araña fue la gran figura de su equipo, con los tantos de penal y tiro libre, que sirvieron para pasar del 2-2 al 4-2.

El entrenador argentino venía de elogiar a Álvarez tras el hat-trick que anotó ante Rayo Vallecano, y luego de que convirtiera con un fabuloso tiro libre, que fue sancionado por la infracción que recibió Nicolás González, sobre la línea de cal, el Cholo se arrodilló, extendió sus brazos hacia el cielo y posteriormente llevó sus manos hacia el rostro y se largó a llorar.

La reacción de Simeone se llevó todos los flashes, principalmente porque muy pocas veces se lo ha visto de esa manera. Incluso, en la primera etapa, se mostró muy molesto por la intervención del VAR para anular el gol de Alexander Sørloth para estampar el 2-2, algo que finalmente llegó en antes de que terminara la misma y por medio del noruego.

La alegría del Cholo por el inolvidable 5-2 sobre el Merengue. (AP)

Tres criollos titulares y Mastantuono en el banco

Diego Simeone puso a tres argentinos en campo desde el primer minuto: Giuliano, Nico González y Julián Álvarez serán titulares mientras que Juan Musso y Nahuel Molina se quedaron en el banco. Por su parte, Xabi Alonso decidió reservar a Franco Mastantuono, pese a su gran actuación (con gol incluido) ante Levante.

Robin Le Normand abrió el marcador antes del cuarto de hora con un perfecto cabezazo abajo del arco tras un buen envío desde la derecha de Giuliano Simeone. Real Madrid respondió a los 24 minutos con una gran definición cruzada de Kylian Mbappé tras un buen pase en profundidad de Arda Guler.

Sobre los 36 minutos el conjunto merengue dio vuelta la historia con una gran contra de Vinicius Jr. que la coronó con un zurdazo de primera Arda Guler. Julián Álvarez tuvo la chance inmejorable para empatar pero su derechazo desde afuera del área pegó en el palo, hasta que la igualdad llegó en los instantes finales del primer tiempo por intermedio de un buen cabezazo de Alexander Sorloth.

Apareció Julián y lo liquidó en 12 minutos

En la segunda mitad apareció la magia de Julián Álvarez, la figura estelar del partido. A los 6 minutos puso el 3-2 de penal después de una falta de Guler sobre NIco González por una pierna arriba en un intento de despeje. Y 12 más tarde llegó la obra maestra del cordobés: un tiro libre maravilloso con un golpeo de balón exquisito, que superó al belga Thibaut Courtois.

Franco Mastantuono ya estaba en cancha en el Madrid desde el minuto anterior cuando saltó al campo de juego en lugar de Guler, que era la figura del Madrid. La Araña salió en tiempo de descuento con el partido ya cocinado y recibió la merecida ovación de todo el Metropolitano. Al toque, Antoine Griezmann puso el 5-2 final para que la fiesta colchonera fuera completa.

Griezmann entró y liquidó la historia, con el 5-2.

Atlético de Madrid llegó a los 12 puntos en la tabla de posiciones y se instaló momentáneamente en zona de Champions League. Real Madrid, por su parte, sigue en la cima con 18 unidades pero ya sin invicto y con la amenaza de Barcelona, que podría superarlo este domingo en caso de vencer a Real Sociedad de local.