Show de Julián Álvarez en el Atlético Madrid: triplete del argentino y triunfo agónico en la liga española

La Araña se despachó con un hat-trick en el triunfo por 3-2 sobre el Rayo Vallecano en el Estadio Metropolitano y le dio aire al Colchonero de Diego Simeone.

Por Redacción

Julián Álvarez fue el héroe del Atlético Madrid.

Este miércoles, Julián Álvarez brilló con el Atlético Madrid por la sexta fecha de la Liga de España ante Rayo Vallecano. El delantero argentino, que venía de tener un picante cruce con el Cholo Simeone, se convirtió en héroe y le dio el triunfo mediante un hat-trick.

El campeón del mundo abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo tras un centro desde la derecha que conectó por el segundo palo.

Sin embargo, la alegría le iba a durar poco al Colchonero, ya que la igualdad llegó en el cierre del primer tiempo. Con un zurdazo desde afuera del área, Chavarría marcó la igualdad para Rayo Vallecano.

Ya en el complemento, iba a volver a golpear el conjunto visitante para dar vuelta el resultado. A los 77, García marcó el segundo tanto y llenó de preocupación la Estadio Wanda Metropolitano.

Aunque la Araña iba a tener una sorpresa guardada para el final. Tan solo tres minutos después, Giuliano Simeone metió un cabezazo que fue contenido por Augusto Batalla, pero el rebote le quedó al delantero de la Selección Argentina que le explotó el arco.

Y a falta de tres minutos, Alvarez hizo estallar al estadio. El delantero desbordó por la derecha y sacó un zurdazo que se metió en el ángulo derecho para sellar el triunfo del Atleti por 3-2.

Atlético Madrid le ganó al Rayo Vallecano con Julián Álvarez como protagonista

El Colchonero volvió al triunfo por la liga española luego del empate en la fecha anterior ante Mallorca. De esta manera, el Atlético se trepó a la novena posición con nueve puntos. Suma dos triunfos, tres empates y solo una derrota en el torneo.

En la próxima fecha, el Atleti tendrá un cruce durísimo: se medirá en el derbi ante Real Madrid, en condición de local.


