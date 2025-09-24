Show de Julián Álvarez en el Atlético Madrid: triplete del argentino y triunfo agónico en la liga española

Este miércoles, Julián Álvarez brilló con el Atlético Madrid por la sexta fecha de la Liga de España ante Rayo Vallecano. El delantero argentino, que venía de tener un picante cruce con el Cholo Simeone, se convirtió en héroe y le dio el triunfo mediante un hat-trick.

El campeón del mundo abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo tras un centro desde la derecha que conectó por el segundo palo.

¡SE LO PERDIÓ JULIÁN!



Nahuel Molina tiró el centro y Álvarez remató por encima del travesaño. Atlético de Madrid le gana 1-0 a Rayo Vallecano.

Sin embargo, la alegría le iba a durar poco al Colchonero, ya que la igualdad llegó en el cierre del primer tiempo. Con un zurdazo desde afuera del área, Chavarría marcó la igualdad para Rayo Vallecano.

¡GOLAZO DE RAYO VALLECANO!



Josep Chavarría lanzó un tremendo disparo de zurda desde afuera del área para empatar el partido 1-1 sobre el final del primer tiempo.

Ya en el complemento, iba a volver a golpear el conjunto visitante para dar vuelta el resultado. A los 77, García marcó el segundo tanto y llenó de preocupación la Estadio Wanda Metropolitano.

¡GOOL DE RAYO VALLECANO!



Álvaro García se fue mano a mano, eludió a Oblak y definió para dar vuelta el partido.

Aunque la Araña iba a tener una sorpresa guardada para el final. Tan solo tres minutos después, Giuliano Simeone metió un cabezazo que fue contenido por Augusto Batalla, pero el rebote le quedó al delantero de la Selección Argentina que le explotó el arco.

¡LO EMPATÓ ATLÉTICO DE MADRID!



Giuliano Simeone cabeceó, Augusto Batalla dejó el rebote y Julián Álvarez definió para igualar el encuentro a 10' del final.

Y a falta de tres minutos, Alvarez hizo estallar al estadio. El delantero desbordó por la derecha y sacó un zurdazo que se metió en el ángulo derecho para sellar el triunfo del Atleti por 3-2.

¡HAT-TRICK DE LA ARAÑA: GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ!



El argentino remató de zurda desde afuera del área para clavarla en el ángulo y poner nuevamente en ventaja a Atlético de Madrid a poco del final.

Atlético Madrid le ganó al Rayo Vallecano con Julián Álvarez como protagonista

El Colchonero volvió al triunfo por la liga española luego del empate en la fecha anterior ante Mallorca. De esta manera, el Atlético se trepó a la novena posición con nueve puntos. Suma dos triunfos, tres empates y solo una derrota en el torneo.

En la próxima fecha, el Atleti tendrá un cruce durísimo: se medirá en el derbi ante Real Madrid, en condición de local.