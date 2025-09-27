River recibe a Riestra, con el objetivo de olvidar rápido el golpe copero: formaciones, hora y TV

Luego del duro golpe ante Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores, River buscará reponerse en el ámbito local contra Deportivo Riestra, el sorprendente líder de la zona B del torneo Clausura. El encuentro se jugará este domingo desde las 18 en un Monumental que «hablará» luego de lo ocurrido en la máxima competencia internacional.

Si se toma en cuenta la acumulación de partidos y la proximidad del duelo clave ante Racing por Copa Argentina del jueves, Marcelo Gallardo haría un mix entre titulares y suplentes y aquellos más relegados buscarán aprovechar su oportunidad para meterse de cara al duelo en Rosario. Nombres como Gonzalo Montiel o Marcos Acuña descansarían para darle su lugar a Fabricio Bustos y Milton Casco, respectivamente. De todos modos, el Muñeco no dio pistas.

Fabricio Bustos sería el lateral derecho. (@riverplate)

Con el dilema principal del volante central, donde Juan Carlos Portillo salió en Allianz Parque por un traumatismo en la cresta ilíaca y su reemplazante, Enzo Pérez, sufrió un duro corte en su rodilla izquierda. Es muy probable que Kevin Castaño sea el 5 de River ante el Malevo, a pesar de las fuertes críticas que recibió en redes sociales por el gol que malogró contra Palmeiras.

El Malevo es la gran revelación del torneo

Deportivo Riestra buscará dar el batacazo en el Monumental Núñez. El equipo de Gustavo Benítez es la gran sorpresa de la Liga Profesional, pasando de luchar por el descenso a ser puntero de la zona B en un puñado de partidos. Suma 19 unidades y pasó la línea de River, que viene de perder en Tucumán ante Atlético.

El Malevo llega con un gran impulso tras cuatro victorias consecutivas, incluyendo un imponente 1-0 ante Talleres en Córdoba y una goleada 3-0 a Sarmiento. Además, ostenta una racha de 25 partidos oficiales invicto jugando como local en el Guillermo Laza, reforzada por recientes triunfos ante Central Córdoba (2-0) y Gimnasia (1-0).

Formaciones, hora y TV

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Guillermo Benítez.

Árbitro: Nicolás Echavarría

Estadio: Monumental

Hora: 18.00

TV: ESPN Premium



