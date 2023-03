Julián Álvarez renovó su contrato en el Manchester City

Más allá de los pocos minutos que sumó en los últimos partidos, Julián Álvarez es considerado como una pieza importante para el Manchester City que hoy le amplió el contrato hasta el 2028 como “reconocimiento a su gran temporada y la conquista del Mundial con Argentina».

Álvarez lleva anotados 10 goles en 33 partidos disputados esta temporada, la primera que juega en Inglaterra. El delantero fue importante en el título de la Selección en Qatar con cuatro tantos, dos de ellos en la semifinal contra Croacia.

El nacido en Calchín fue transferido a Manchester City hace apenas medio año, y tenía firmado un contrato hasta 2027, por lo que ve un aumento de un año en la duración del vínculo, que va acompañado también de un significativo incremento de su salario.

«Es un momento de orgullo para mí y para mi familia. Que un club como el City ponga su fe en mí es algo increíble. Estoy muy contento de mi primera temporada aquí, pero puedo dar mucho más. Sé que puedo ser mejor y el City me ofrece todo lo necesario para alcanzar mi máximo potencial», dijo el futbolista en la entrevista con la prensa del club.

Por su parte, el director deportivo del City, el vasco Txiki Begiristain, afirmó: «Vimos en el Mundial el talento especial que es (…) Su progreso ha sido fantástico, pero está concentrado en mejorar más para convertirse en uno de los mejores delanteros del fútbol mundial».

"I've grown as a person and also as a football player" 💬@julianalvarezzz chats through signing his contract extension! 🤩 pic.twitter.com/tv3OQnNx3N