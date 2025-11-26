Julián vs Lautaro: el Atlético venció al Inter en una fecha llena de goles en la Champions League

En el duelo entre Lautaro y Julián, festejó Álvarez. (Foto: AFP)

En una nueva jornada por la quinta fecha de la Champions League, los dos N° 9 de los últimos años de la Selección Argentina se vieron las caras en Madrid con triunfo para el local.

El Atlético derrotó 2 a 1 al Inter en su cancha con un gol de Julián Álvarez que le ganó el duelo albiceleste a Lautaro Martínez.

La Araña metió el primero en una jugada polémica por un rebote en la mano de Alex Baena antes de la definición del ex River. El árbitro lo anuló pero el VAR revisó y lo convalidaron.

¡¡GOL DE LA ARAÑA!! No hubo mano previa de Baena y Julián Álvarez festeja el 1-0 de Atlético de Madrid ante Inter.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2025

Inter lo empató mediante Piotr Zielinski pero el Colchonero se llevó el triunfo en la última con un cabezazo del uruguayo Jose María Giménez.

Juan Musso, Giuliano Simeone y Nahuel Molina también fueron titulares en el equipo del Cholo. Nico González sumó minutos y Thiago Almada permaneció en el banco.

Los demás resultados de la Champions League

En otros resultados resonantes, Arsenal venció 3 a 1 a Bayern Munich en Londres y es el único con puntaje ideal luego de cinco triunfos al hilo.

Además, en un partidazo, PSG se impuso 5 a 3 ante Tottenham en Francia. La figura fue Vitinha que metió dos golazos. Cuti Romero fue el capitán del equipo inglés.

El que se lució fue Kylian Mbappé con los cuatro goles del Real Madrid en el 4-3 contra Olympiakos en Grecia. El francés lleva 9 en 5 partidos y es el el máximo anotador de la Champions.

Los demás resultados del día fueron: Sporting Lisboa 3 – Brujas 0, Liverpool 1 – PSV Eindhoven 4, Eintracht Frankfurt 0 – Atalanta 3, Pafos FC 2 – Mónaco 2 y Copenhague 3 – Kairat Almaty 2.