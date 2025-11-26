Buenas noticias para Úbeda: recuperó a un jugador y tiene el plantel completo

Alan Velasco sufrió, el 8 de octubre de 2025, durante un entrenamiento, una distensión del ligamento interno de la rodilla derecha. 49 días después, se reincorporó al grupo, por lo que Claudio Úbeda podrá contar con él para el partido por los cuartos de final del Torneo Clausura ante Argentinos Juniors si lo considera necesario.

Con la recuperación de Velasco, el «Sifón» tiene el plantel completo a su disposición. Rodrigo Battaglia ya había vuelto a los convocados en el último partido frente a Talleres, y Edinson Cavani sumó minutos ante Tigre en la fecha 16 del Torneo Clausura.

La lesión llegó en un momento en el que Velasco empezaba a encontrar continuidad: había ingresado en varias ocasiones desde el banco de suplentes y fue titular ante Defensa y Justicia y Newell’s, partido en el que aportó una asistencia.

Esta mañana, Velasco realizó prácticas de fútbol junto a la reserva y, al responder bien físicamente, se sumó al entrenamiento vespertino con el resto del plantel. Úbeda decidirá si lo convoca para el partido ante Argentinos Juniors; de hacerlo, formará parte del banco de suplentes.