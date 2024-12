Kudelka, polémico antes de la definición de la Liga Profesional: «No quieren que Huracán salga campeón por Boca y River»

Este domingo, Huracán visitará a Vélez en el estadio José Amalfitani y buscará un triunfo que le permita ser campeón de la Liga Profesional. Lo cierto es que también dependerá de otro resultado y en la previa a la definición Frank Darío Kudelka aseguró que algunos pretenden que su equipo no se consagre por los objetivos que persiguen Boca y River.

“Nosotros no tenemos ningún morbo. Queremos ganar el partido y esperar a ver los resultados para salir campeón. Y, con relación a Boca y River, ustedes tienen unas ganas bárbaras de que Huracán no salga campeón. Ustedes o algunos, hablando de Boca y River. Problema de ellos. Nosotros queremos y pretendemos ganar. Después, cómo les vaya a los demás, es problema de ellos”,sentenció el DT del Globo.

Si bien, en Parque Patricios se concentran en su objetivo, pero lo cierto es que el elenco de la Ribera se clasificará a la Libertadores 2025 si salen campeones Vélez o Talleres, mientras que si lo hace Huracán, quedará relegado a la Copa Sudamericana.

Por su parte, los dirigidos por Marcelo Gallardo, en tanto, esperan por un traspié del Fortín y la T para quedar como líderes o al menos escoltas en la Tabla Anual, posición que les permitiría jugar una final de copa nacional a futuro.

Además, Frank también separó el recuerdo del polémico Vélez-Huracán del Clausura 2009: «Primero que nosotros no estuvimos en ese momento. Sé lo que pasó, vi el partido, pero no es una revancha para nosotros porque son cosas atemporales. Si no leí mal, en una declaración del técnico de aquel momento, Ángel Cappa, dijo que no tenía nada que ver una cosa con la otra. O que una cosa no tapa la otra. Y coincido plenamente con eso”. Vale recordar que en aquel torneo, el Fortín se impuso 1-0 ante el Globo en la última jornada con un polémico gol de Maximiliano Moralez y se adjudicó el título.

Por último, el DT se centró en la definición. «Estamos ilusionados con llevarnos el triunfo y esperar. Fue una semana hermosa. Más allá de la coronación que todos queremos, nosotros entre todos como institución ya cumplimentamos objetivos muy importantes. Fue un año muy fructífero. Eso nos da un plafón para estar pretensiosos, tranquilos, y es placentero el camino que nos está aconteciendo. Indudablemente, como seres humanos que somos, queremos que ya sea domingo. Ya no queremos ni entrenar, en el buen sentido lo digo», cerró.