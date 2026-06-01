Así es el nuevo modelo del recibo de sueldo por la reforma laboral: la novedad que se introduce y cómo se aplicará

Novedades en el recibo de sueldo tras la reglamentación de la reforma laboral. Foto: Gentileza NA.

Con la entrada en vigencia del decreto 407 publicado en el Boletín Oficial y la Ley de la Reforma Laboral, habrá cambios para los trabajadores. La norma lleva la firma del presidente Javier Milei. Una de las modificaciones estará en el recibo del sueldo.

La normativa señala que el nuevo modelo del recibo de haberes «procura mejorar la claridad, accesibilidad y comprensión de la información, fortaleciendo la transparencia respecto del costo laboral total que abona el empleador, los conceptos involucrados en la relación de trabajo y cuánto percibe finalmente el trabajador».

Cómo es el nuevo recibo de sueldo con la reforma laboral

Una de las principales novedades que se incluye en el recibo de sueldo es la inclusión obligatoria de un gráfico de torta que muestra el costo total del empleador. Allí están los rubros sindical, seguridad social, obra social, INSSJP, ART, cámaras o entidades empresariales y otros.

El recibo tiene cuatro secciones diferenciadas y obligatorias:

Datos del empleador y del trabajador

Contribuciones y conceptos abonados

Sueldo Bruto

Sueldo Neto

Así será el modelo del nuevo recibo:

A continuación, el decreto completo con todas las modificaciones:

Fondo de Asistencia Laboral con la reforma laboral

Con Noticias Argentinas

Por otro lado, el Gobierno nacional reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el sistema previsto en la Ley de Reforma Laboral para financiar el pago de indemnizaciones por despido a través de fondos específicos constituidos por los empleadores y administrados bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La medida fue oficializada mediante el Decreto 408/2026, publicado este lunes donde se establecen las condiciones de funcionamiento del régimen, los mecanismos de recaudación de aportes y los procedimientos para el pago de las indemnizaciones a trabajadores registrados.

Además, el decreto estableció cómo se conformarán y administrarán estos fondos, a quiénes alcanzarán, cómo se canalizarán los aportes y cuáles serán los procedimientos para la declaración, inversión y utilización de los recursos. La norma determina que el FAL será dirigido a empleadores del sector privado, exceptuando las relaciones laborales expresamente excluidas por la ley y las del sector público.