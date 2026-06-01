Manu Urcera, en lo más alto: así quedó el campeonato de TC tras el paso por Alta Gracia

Cumplido el sexto capítulo de la temporada, celebrado ayer en el Oscar Cabalén de Alta Gracia (Córdoba), el rionegrino José Manuel Urcera (Toyota Camry) quedó al tope en las posiciones del campeonato de Turismo Carretera.

El piloto del Maquin Parts finalizó 12° en la competencia final ganada por el cordobés Facundo Chapur (Torino) y llegó a 184.50 unidades, 9 más que el loberense Jonatan Castellano (Dodge), quien finalizó en el 23° lugar.

Mauricio Lambiris (Mustang), con 167; Otto Fritzler (Mercedes Benz), 163.50; y Matías Rossi (Toyota), 162, completan los cinco mejores de la tabla.

Chapur, en tanto, quien logró su segundo éxito en la divisional, trepó hasta el 6° puesto del certamen, con 156.50 puntos; posición que alimenta la ilusión del cordobés de ser cosa seria hasta el final de temporada.

Por su parte, el oriundo de Viedma Joaquín Ochoa (Dodge), 27° en la prueba final, marcha 49° con 25.50 puntos.

La próxima cita de la categoría estelar del país será el fin de semana del 20 y 21 de junio, en el mítico trazado de Rafaela.