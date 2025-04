La alarmante revelación de Hugo Ibarra sobre su paso por Boca: «No me importó nada y me la jugué»

Hugo Ibarra, leyenda de Boca como jugador, recordó su paso por el Xeneize en el que levantó cuatro Copas Libertadores y fue campeón Intercontinental. Sin embargo, sus inicios tuvieron algunas dudas y en las últimas horas realizó una revelación que impactó directamente en Carlos Bianchi, entrenador en aquella época.

El «Negro» recordó su llegada al conjunto de la Ribera y confesó un secreto que lo podría haber perjudicado de gran manera. «Cuando me hice la revisación médica para pasar a Boca me enteré de que tenía rotos los ligamentos cruzados de la rodilla. Al final Batista vio mi masa muscular y se la jugó», comenzó.

En ese sentido, el exjugador planteó en diálogo con El Gráfico que «Batista me dijo que haciendo una buena rehabilitación podía proteger la rodilla«.

«Carlos Bianchi dio el ok y después la directiva me firmó el contrato con una cláusula: si me lesionaba antes de los seis meses dejaba de percibir las primas«, reveló Ibarra.

Y concluyó: «A mí no me importó nada y me la jugué«. En ese momento, el lateral firmó contrato por un año y el resto fue historia.

La inédita revelación de Hugo Ibarra en Boca: «No me afectó»

«Boca me hizo un contrato de un año, el club se cubrió, pero después yo jugué, fui campeón, y a los dos años la sartén por el mango pasé a tenerla yo, porque iba a quedar libre. Y pude exigir lo que creía que valía«, explicó Ibarra.

Y cerró con una declaración contundente: «Mirá lo que son las cosas, jamás me operé de la rodilla, jugué toda mi carrera con los ligamentos rotos, y no me afectó. Al fortalecer los músculos alrededor de la rodilla, nunca sentí molestias». El resto es historia.