En apenas 10 años, Leicester pasó de ser campeón de la Premier League a descender a la tercera división del fútbol inglés.

El equipo solo sumó 42 puntos en 44 fechas y concretó su descenso dos fechas antes de finalizar la Championship League al empatar 2 a 2 contra Hull City.

Leicester venía de descender de la Premier League el año pasado por lo que perdió dos categorías de manera consecutiva. Será su segunda vez en la tercera división en la que ya jugó en la temporada 2008/2009.

"Leicester":

Porque descendió a la tercera división del fútbol inglés pic.twitter.com/S08I80HPtP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 21, 2026

Hace 10 años, el club se consagró campeón de la Premier League en una de las gestas más sorpresivas de la historia de las grandes ligas europeas.

El equipo estaba dirigido por el italiano Claudio Ranieri y las figuras eran su goleador Jamie Vardy que hasta el año pasado siguió en el club, Rihad Mahrez y N´Golo Kanté. También contaba en su plantel con el roquense Leonardo Ulloa. Además, hace 5 años ganó la FA Cup.

Los hinchas reclaman desde hace tiempo contra el grupo inversor King Power que posee el club desde 2010 y le da su nombre al estadio.

El presidente, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, expresó en un comunicado: «Hemos experimentado los momentos más altos y ahora los más bajos, y el dolor lo compartimos todos nosotros. Lo siento de verdad por la decepción que hemos causado. Comprendo la intensidad de los sentimientos entre nuestros seguidores, y no damos por sentada su apoyo, especialmente en momentos como este».

«Nuestra atención ahora se centra en lo que viene a continuación. Tomaremos las decisiones necesarias para avanzar al Club, trabajando juntos para reconstruir, mejorar y restaurar los estándares esperados del Leicester City. Nuestro objetivo es claro: responder con fuerza y competir para avanzar con este Club una vez más», agregó.